美俄峯會將於月中舉行，俄羅斯總統普京前天卻表示相信與美國總統拜登的會面，無法在改善現處於低谷的兩國關係上帶來突破。他亦指控美方企圖扼殺俄國發展，以及在處理年初衝擊美國國會大樓一事上持「雙重標準」。

普京與拜登將在本月16日於日內瓦舉行峯會。普京前日參與聖彼得堡國際經濟論壇時指，需與拜登尋求改善兩國關係的方法，料將談及武器控制、全球爭端、疫情大流行及氣候變化等議題。他形容拜登是位「非常有經驗」及「謹慎」的政客，相信會面將有正面結果，但無法在改善兩國關係上帶來突破。

指兩國關係已淪美政壇「人質」

普京將兩國關係轉差的矛頭指向美國。他表示：「我們沒有對美國有不滿，反倒是他們對我們有一項分歧，就是他們想扼殺我們的發展，並曾公開地談及此事。他們實施經濟限制和憑藉在俄羅斯內他們眼中的盟友力量，企圖影響我國內部政治。」他形容兩國關係已淪為美國政壇的「人質」，指摘對方會無緣無故地制裁俄國。

美方近日指控俄國黑客多次透過勒索軟件作網絡攻擊，包括針對燃油管道公司「美國殖民管道」及肉類生產商JBS。普京指此說法十分荒謬及「有趣」，認為是有人蓄意在峯會前為製造新衝突，又指只要美國網絡安全部門展開調查，就能證實非俄方所為。

俄中外長通話堅決「反霸權」

普京又重申俄國沒有介入美國大選，並批評美方處理國會衝擊一事上持雙重標準。他認為該批參與衝擊的人士，並非是一班搶匪或暴徒，而是帶着政治訴求而來，其後多達數百人被控以重罪；美國及其盟友卻狠批白羅斯鎮壓反政府示威。他指摘西方國家曾斥俄國打壓反對派示威，但歐洲的示威者卻被當地警方暴力鎮壓，形容他們遭「民主的橡膠子彈」射爆眼。

俄羅斯外長拉夫羅夫同日與中國外交部長王毅通話。王毅發聲明批評美方「以民主為幌子搞小圈子」，以人權為藉口干涉別國內政，認為中俄應共同抵制美方的倒行逆施。拉夫羅夫則指，俄國願在國際及地區問題與中方保持密切戰略合作，堅決反對霸權主義。

另外，普京前天簽署新法，意圖打壓反對派參選。新法例指，所有被列為「極端主義」及「恐怖主義」組織的成員，在三至五年內不得參與國會選舉，視乎其在組織的位置。而在該些組織工作或曾作捐款贊助的人士，則被禁止參選三年。當地法院本周將裁定，反對派領袖納瓦爾尼所屬組織是否「極端主義」組織。俄國將於今年9月舉行杜馬（下議院）選舉，而下屆總統選舉則於2024年展開。

法新社/路透社/美聯社/美國有線新聞網絡/新華社