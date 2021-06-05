英國哈里王子與妻子梅根自放棄皇室核心成員身份及移居美國後，他們在英國皇室網頁的位置亦被下移，他們的排名，現已位居威塞克斯伯爵愛德華王子(Prince Edward，Earl of Wessex)和伯爵夫人蘇菲（Sophie，Countess of Wessex）之下，此外，安妮公主和安德魯王子的位置亦被移到他們之上。

威廉王子的照片已被移至皇室網頁「皇室家庭」部份的最頂端，凸顯他繼承王位之勢，而英女皇的照片則被移離這部份，移至同頁更顯著位置。

在重新編排的網頁中，在哈里與梅根的圖片下，圖片說明寫著：「他們繼續履行對女皇、英聯邦和皇室職責…浮若閣摩爾別墅（Frogmore Cottage）仍是他們的家…薩塞克斯公爵夫人（Duchess of Sussex，即梅根）將繼續支持多個她長期有連繫的慈善組織團體，包括藝術、接受教育機會、支援女性和動物權益。」網頁並指他們會在英國和美國平均分配時間。

不過，一些皇室支持者對更新了的皇室網頁感到有點混亂，其中一人說：「哈里和梅根仍在皇室網頁中？何解？他們沒有擔任皇室公職，他們也沒有把時間平均分配在英國和美國，為何還在網頁中宣傳他們？」哈里去年移居美國後，月前出席祖父菲臘親王葬禮才首次返英。

今次網頁編排調動，也凸顯出愛德華王子夫婦的地位。近日有消息透露愛德華王子會協助皇儲查理斯處理皇室事務，而皇室消息亦透露蘇菲是女皇身邊4名最忠誠、持重和「極信任」的女性之一，在皇夫離世後，給予女皇非常重要的支持。

愛德華王子夫婦自1999年成婚後，周五首次一同接受傳媒正式訪問。當被問到哈里夫婦與美國名嘴奧花雲費(Oprah Winfrey)的爆炸性訪問時，他們說笑地回答：「奧花甚麼？…甚麼訪問？」蘇菲之後說：「無論發生甚麼，我們仍然是一家人，永遠都是。」

捲入美國孌童富商愛潑斯坦醜聞的安德魯王子被撤掉皇室職務，加上哈里與梅根，皇室一下子少了3名擔任工作的成員，因此外間相信愛德華王子與妻子蘇菲，將成為皇室在動盪中的「秘密武器」，協助擔當更多職務。而皇室記者與作家梅菲(Victoria Murphy)說，蘇菲為人樸實，低調地履行皇室職責，令她成為皇室的堅實成員。

英國《每日郵報》/《蘋果》資料室

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