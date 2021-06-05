五眼聯盟之一的新西蘭在對中國立場上態度偏軟，未能與其他成員採取一致而受到批評。新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）為了保住中國龐大的貿易市場，站於兩面不討好的尷尬位置，在國際上承受破壞形象的風險，國內也面對少數族裔的壓力，進退兩難。

澳洲新聞節目《六十分鐘時事雜誌》近期探討新西蘭與中國關係，以中國國家主席習近平的姓氏諧音來質疑新西蘭是否已變成「New Xi Land」，成為「習近平之地」，這個新的「稱號」立即引起各方熱議。

五眼聯盟其餘四國，對中國的態度明顯比新西蘭強硬，亦直斥中國在新疆的舉動是「種族滅絕」，但新西蘭未跟隨這個說法，未能和盟友保持一致。歸根究底是因為貿易，新西蘭超過三分之一出口乳製產品是銷往中國。懷卡託大學（University of Waikato）國際法專家吉萊斯皮（Alexander Gillespie）說︰「這是我們最大的難題，如何能保護你的經濟，同時又堅持人權法治？因為這兩件事現在是有衝突的。」

不欲步澳洲後塵 遭北京封殺貿易

澳洲正是前車可鑑，澳洲總理莫里森呼籲獨立調查疫情源頭之後，北京政府隨即翻臉，從各方面減少入口澳洲商品，2020年中國減少在澳洲的投資達62%，因此新西蘭不希望與中國交惡。

阿德恩2017年上台後，已經比前屆政府對北京態度審慎，面對南海爭議、北京打壓香港民主自由、鐵腕壓制新疆維吾爾人等大是大非，有學者認為新西蘭政府已經進入了自從1989年六四事件之後最關注中國人權狀況的時期。但新西蘭在為人權發聲之餘，也希望可以跟所有國家維持關係。前外交官雅各比（Stephen Jacobi）強調，新西蘭無意要脫離五眼聯盟，「新西蘭想說的只是，我們的外交政策必須由國內制定，為何爭議這麼大？」

新西蘭企圖擴大貿易基礎，以減少對北京的依賴，坎特伯雷大學中國政治專家布雷迪（Anne-Marie Brady）說，與其批評新西蘭對華態度不夠強硬，五眼成員國不如協助新西蘭推展貿易關係。

法律專家促把握左右逢源時刻

另一邊廂，北京也對新西蘭有不耐煩的迹象。阿德恩與莫里森發表共同聲明，關注解放軍在南海興建軍事基地、新疆人權狀況以及侵蝕香港自由。中國外交部發言人汪文斌回應時批評兩國領袖對中國內政說三道四，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，粗暴干涉中國內政，中方對此堅決反對。

而在國內，阿德恩亦面對壓力，維吾爾社區促請國會對北京打壓新疆維族人定性為「種族滅絕」，停止入口與新疆強迫勞動有關的產品。有維族人說，新西蘭是「道德強國」，為新疆人權發聲是有價值的，當地維吾爾人明白阿德恩政府無法獨力拯救新疆數百萬維族人，「但至少要站在歷史正確的一邊。當他們把認為貿易重於人命，你覺得我有價值嗎？錢可以再賺，但你不能製造生命。」

法律專家吉萊斯皮說，如果新西蘭站隱「中間之地」左右逢源可能是一個良機，幫助雙方解決分歧，但難以估計何時才可掌握這個微妙的平衡。「我們陷入了一個艱難的境地，一邊要我們發聲、一邊要我們噤聲。我們越是嘗試取悅兩方，就越可能兩邊都開罪了。」

美國有線新聞網絡

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）