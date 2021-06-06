根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球染疫人數突破1.72億、死亡人數超過371萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過3,335萬宗，是目前唯一確診數超過3,000萬的國家，死亡人數超過59.7萬。印度確診人數超過2,869萬，死亡人數超過34.4萬。巴西確診人數超過1,690萬，死亡人數超過47.2萬。法國、土耳其、俄羅斯確診超過500萬。英國、意大利確診則突破400萬。阿根廷、德國、西班牙、哥倫比亞確診超過300萬宗。確診逾200萬宗的國家則有伊朗、波蘭、墨西哥、烏克蘭。秘魯、印尼、捷克、南非、荷蘭、加拿大、智利、菲律賓、伊拉克、羅馬尼亞、瑞典、比利時共12國確診宗數均超越100萬大關。

APEC成員國同意港口加快處理疫苗及相關貨品

亞太經濟合作組織(APEC)成員國同意加快港口處理運送疫苗和有關貨物的工作。正在新西蘭開會的各國部長，又同意考慮自發行動減少疫苗成本以對抗疫情。

比利時7月啟用COVID-19疫苗接種證明

比利時宣布由7 月1日起啟用COVID-19疫苗接種證明，來自歐盟境外的旅客須在抵達前14天以前完成接種歐盟核准的疫苗，且入境後當天需接受篩檢，陰性者毋須隔離。至於若是來自發現變種病毒等高風險國家及地區者，入境比利時則須隔離10天，且在入境的第1天及第7天篩檢。歐盟為恢復境內觀光旅遊業推動疫苗接種證明，建議27成員國應避免對疫苗接種證明持有者施加額外旅遊限制，除非是因必要且適當保障民眾健康目的。歐盟目前核准的疫苗包括輝瑞（Pfizer-BioNTech）、Moderna、阿斯利康（AstraZeneca）和強生（Johnson & Johnson）。

路透社/中央社

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