英國內政大臣彭黛玲（Priti Patel）下令Facebook、Twitter、TikTok、Instagram、YouTube等主要社交媒體，移除「美化」橫渡英倫海峽非法進入英國的帖文。

彭黛玲在措詞強硬的信件中，要求這些社交媒體停止被人蛇集團利用作宣傳工具，引誘前所未見那麼多人極危險地橫渡英倫海峽。人蛇集團利用這些社交網站宣傳坐船非法橫渡英倫海峽及偽造護照和簽證服務，其中一條展示人蛇如何從法國加萊(Calais)橫越海峽到達英國多佛(Dover)的影片，在TikTok的瀏覽人次高達80萬。

彭黛玲在信中警告說：「鼓吹甚或美化這些致命和非法橫渡海峽活動的帖文，無論提及坐船抑或匿藏貨車車尾，均完全不可接受。」她說，這些帖文沒有提到有多少人在試圖橫渡海峽時葬身大海，又或要在冰冷海面在毫不舒適的小艇上捱13小時風浪。

彭黛玲在信中強烈呼籲說：「這些廣告直接導致人命傷亡，我懇請你們盡一切所能迅速和主動移除有關非法橫越海峽的帖文，以免更多男女和幼童在海峽或非法入境過程中喪命。」

本年至今，已有至少4300人橫越英倫海峽非法進入英國，包括上周超過1000人。在去年，共有8400人以此方法進入英國，今年的數字預計更高。

英國《星期日郵報》

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