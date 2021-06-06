為了一個公屋單位，你可以「去到幾盡」？英國兩姊妹早年向市政府說謊，訛稱遭父親施以家庭暴力，獲政府批出一個3房公屋單位，不過二人卻沒有入住，單位丟空4年後終被鄰居發現，該對姊妹亦被控以欺詐。

事件始於2013年，涉事者漢娜（Hannah Rafiq）及姐姐艾賽厄（Ayshia Rafiq）向柯克利斯（Kirklees）市議會申請公屋，二人被拒後再次申請，聲稱遭到父親的「名譽虐待」，即為了家族名聲而向家人施以暴力，更被母親從哈德斯菲爾德（Huddersfield）的住所趕走，無家可歸，二人從而迅速獲分派到位於巴特利（Batley）的三房公屋單位。

接近四年後，有鄰居向當局揭發單位一直被空置，當局調查後發現，兩姊妹一直在哈德斯菲爾德與母親同住。市政局在2017年起訴她們詐騙，但兩姊妹上庭時仍繼續提供假證供，被加控藐視法庭，案件上月24日正式開審。

兩姊妹道歉：影響有需要家庭

兩姊妹已承認詐騙並公開道歉，承認二人欺騙一個公屋單位後空置近四年，對致有需要的家庭無法受助，已亦深深明白不誠實的後果。法庭接受二人道歉，漢娜並支付1,000英鎊（約1.1萬港元）訟費，法庭正考慮是否增加罰款。

柯克利斯市議會住宅和社區服務總監帕克（Naz Parkar）表示，公共房屋的目的是滿足社區需求，為最弱勢和有需要的人提供住所，指責涉事姊妹行為導致公屋單位無法容納有需要的家庭四年，並感謝市民舉報事件。

英國《每日郵報》

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