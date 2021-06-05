美國前總統特朗普正考慮以迂迴方式重奪總統之職：透過當一段時間的眾議院議長。

保守派電台節目主持人羅特(Wayne Allyn Root)周五在節目中訪問特朗普時，拋出一個建議：特朗普明年在其家鄉州份佛羅里達州競逐眾議院議席。他興奮地說：「何不參與2022年國會中期選舉，贏取佛州的眾議院議席，大勝一場，領導我們取得壓倒勝利，在眾院多取50個議席。」他跟著說：「你之後擔任眾議院議長，帶領彈劾拜登。」

特朗普笑著說：「非常、非常有趣。」羅特接著說：「你之後就成為總統。做吧！你會成為保守派的英雄！」眾議院議長是總統職位第三順位繼承人，因此就算拜登下台，根據羅特的計劃，仍要清除另一障礙副總統賀錦麗，但他沒有詳細說明如何做到。

特朗普回應羅特的建議說：「有些人建議競逐參議院議席，但你的建議更好。」特朗普任內的前白宮顧問班農(Steve Bannon)之前提出過類似想法，特朗普也毫不掩飾想重奪政治權力，只差未宣佈角逐下屆大選。在美國歷史上，只有第17任總統約翰遜（Andrew Johnson）卸任後，再在1874年當選參議員。

美國《紐約郵報》

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