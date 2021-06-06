過去一年多不少國家因應疫情，實施嚴格行動管制，很多家庭都無法相見，英國皇室也不例外。英國愛德華王子和夫人蘇菲上周五罕有接受傳媒訪問，透露二人在疫情期間只能到溫莎堡門外，跟站出露台的女皇和菲臘親王見面，雙方以大叫形式溝通，但溫莎堡經常吹大風，「我們都聽不清楚彼此說話」。

女皇和菲臘親王疫情期間避居溫莎堡，只有最貼身的22名侍從隨行，連家人也無法親身探訪他們。愛德華王子表示，其父母多年來習慣社交生活，居家封鎖對二人而言「難以置信地困難」，「對他們來說生活就是跟別人接觸，是『人』的事，所有東西都突然停止」。

蘇菲透露她和愛德華不時會駕車到溫莎堡，「我們通常會看見他們站在露台，約20呎高吧，我們看到他們揮手、會向他們大叫，他們也叫回來，但（溫莎堡）常常大風，我們都聽不清彼此」。

稱女皇喪夫後忙於工作

菲臘親王今年4月逝世，女皇喪夫4天後已要重投公務，愛德華透露女皇此後繼續繁忙工作，形容「她沒有很多時間停留在一件事情上」。至於哈里王子與夫人梅根早前接受美國名嘴奧花雲費專訪，控訴遭皇室歧視一事，蘇菲坦言：「無論發生甚麼事，我們始終是一家人，我們一直都是。」

英國《星期日泰晤士報》/英國《星期日鏡報》

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