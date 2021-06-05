數以千計的匈牙利人周六示威反對政府在首都布達佩斯興建上海復旦大學海外分校的計劃，部份人手持標語，譴責計劃是「賣國」。

反對匈牙利右翼國家主義總理奧班（Viktor Orban）的自由派人士，指摘他對中國阿諛奉承，又擔心此分校會損害匈牙利的高教質素，並協助北京增加對匈牙利和歐盟的影響力。示威發起人在Facebook上說：「青年民主主義者聯盟(Fidesz，青民盟，匈牙利執政黨)一次過出賣匈牙利學生和他們的未來，把中國獨裁政權的精英學府進駐國家。」

參與示威的22歲匈牙利學生帕迪克(Patrik)說：「我反對國家加強與中國的關係。」他表示興建校園的資金，應用以「改善我們自己的大學，而非興建一座中國大學。」另一名21歲大學生拉迪斯(Szonja Radics)說，奧班與青民盟把自己裝扮成反共人士，但實際上，共產黨是他們朋友。

匈牙利政府今年4月與上海復旦大學簽署協議，在首都布達佩斯一幅原計劃興建匈牙利學生宿舍村的用地，興建復旦大學海外分校，造價估計達18億美元（139.8億港元），比匈牙利政府2019年的高教總支出13億美元（100.9億港元）還多，其中15億美元（116.5億港元）來自一間中國銀行的貸款。校園計劃2024年落成，總面積50萬平方米，是首間設於歐盟境內的中國大學分校。

匈牙利政府形容復旦是世界級學府，分校「讓學生接受最優等教育」。政府一位副部長級官員舒安達(Tamas Schanda)表示周六的示威毫無必要，又形容這些毫無根據的謠言和傳媒報道是「政治狂熱」。

匈牙利的反對派領袖和經濟學家均批評校園造價過高和缺乏透明。布達佩斯市長卡拉克松尼（Gergely Karacsony）亦反對計劃，警告這項計劃構成嚴重國安風險。北京本周較早時說，一少撮匈牙利政客企圖引人注意，破壞中匈合作。

奧班領導的匈牙利政府，與中國、俄羅斯和其他專制政府建立密切聯繫，與西方盟友處處抬槓，打壓科學研究、司法和傳媒的獨立性。

路透社/法新社/《蘋果》資料室

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