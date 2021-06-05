【最重罰則】社交平台facebook宣佈，鑑於美國前總統特朗普帖文煽動支持者在今年初衝擊國會山莊，「嚴重違反」使用守則，決定將他的賬號凍結至少兩年。特朗普發聲明回應，批評fb的決定猶如言論審查，而且「侮辱」了去年大選支持他的7,500萬選民。他更首次明確示意會爭取重掌白宮。

在1 月6日國會山莊事件的翌日，fb宣佈無限期封鎖特朗普賬戶，但fb的獨立監督委員會上月裁定無限期凍結賬戶的處罰太重，並不妥當，要求重新議定「合乎比例的回應」。

最快後年回歸 造勢時間充裕

fb前日發聲明說，兩年凍結期是由今年1月7日開始計算；在兩年期限屆滿時，fb將請專人重新評估特朗普帶來的「公共安全風險」，若評估他仍會危言聳聽的話，凍結期會延長。假如特朗普重登fb後再次違反使用守則，會有更重懲罰，甚至遭永久刪除賬戶。

fb環球事務副總裁克萊格（Nick Clegg）在聲明中指出：「鑑於事態嚴重，我們認為特朗普先生的行徑嚴重違反守則，該處以fb新規下的最重罰則。」

由於兩年凍結期是由今年1月7日開始計算，意味特朗普最快都要2023年1月始可回歸fb，無法在明年11月國會中期選舉前在fb左右大局。但假如他順利在後年初重返fb平台，將有充裕時間在2024年底的總統選舉前在fb上宣傳造勢。

在國會山莊事件後，特朗普遭主流社交媒體封鎖，但fb仍保留他的頁面，公眾仍可查看舊貼，Twitter卻是永久取消賬戶並徹底將其舊推文全部刪除。YouTube至今仍未恢復特朗普的賬戶。

fb對他顯然相對寬容，但特朗普前日仍然怒轟「審查」，發聲明說：「fb的決定是……侮辱7,500萬在2020年舞弊的選舉中支持我的人。不該讓fb毫無後果地隨意審查和滅聲。」他並且說：「下次我在白宮，不會再招待（fb創辦人）朱克伯格夫婦來晚飯。一切公事公辦！」這是特朗普近月最明確提到重返白宮的說法。

白宮發言人薩基似乎不看好特朗普可回歸fb，評說「江山易改本性難移」。她亦提醒社交平台「有責任遏止假消息……不管是關於選舉還是疫苗」。

倘重返白宮 不招待朱克伯格

有團體不滿fb為特朗普回歸留了後路，左派「美國媒體事務」形容fb的決定「危險」，fb有可能再次「充斥極端主義、假消息和暴力」。一個自稱「真正fb監察委員會」的團體更批評fb「無意認真對付假資訊和仇恨言論」。

根據fb新政策，今後在暴力性質、仇恨言論貼文的處理上，政治人物與普通用戶是一視同仁，違規者會被凍賬戶一個月至兩年；若出於「有新聞價值」原因有例外決定時，會開誠布公。不過fb確認政治人物的貼文仍可獲豁免，不會由第三方進行事實查核。

耶魯法學院資訊社會計劃研究員阿倫（Chinmayi Arun）認為，fb有偌大影響力，今次公佈準則是好事，全球政治人物都受規限，「更棒的是fb接受了監督委員會建議，重新評估現實世界情況去決定如何處理一個政治人物的網上言論」。

美聯社/路透社/法新社