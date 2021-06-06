美國加州卡斯特羅谷（Castro Valley）一名21歲亞馬遜（Amazon）送貨員因不滿一名67歲顧客投訴送貨延誤，因而毆打對方。警方已拘捕該名女子。

從社交網流傳的片段可見，涉案送貨員拉米雷斯（Itzel Ramirez）及住客在住宅大門前發生口角，之後住客正要返回室內時，遭對方拳頭相向。

受害人所住的大樓業主史密斯（Doug Smith）向當地電視台透露，該名住客在亞馬遜訂了包裹，明明未見包裹，卻收到貨品已送達的訊息，這時拉米雷斯在入口外，該名租戶於是上前問個究竟，拉米雷斯表示貨品將盡快抵達，於是她走回大堂等待。

約15分鐘過後，該名住客再次詢問拉米雷斯送貨進度。史密斯表示，當時拉米雷斯態度囂張，向住客嘲諷她沒有「白人特權」，該名住客回應：「你這個賤女人不需要為此操心！」。這回應令到拉米雷斯非常憤怒，正當住客想走回大樓時，拉米雷斯開始毆打她的頭部和上半身多達10下。拉米雷斯被捕後向警方聲稱自己是在自衞。

閉路電視拍到的片段見到，拉米雷斯在入口處將受該名女士推向門前並不斷向她揮拳，該名女士彎身以雙手護頭，據指她鼻子骨折及遭受其他損傷。亞馬遜發聲明回應指拉米雷斯已不再是公司僱員，稱其行為「不反映送貨司機的高標準」。

英國《每日郵報》

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