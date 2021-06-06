英國哈里王子的夫人梅根2月宣佈懷有第二胎，英國《太陽報》周六引述美國的消息人士指，梅根的預產期在6月10日，當天亦是已故菲臘親王的100歲冥壽。報道引述消息指，哈里考慮為女兒取名字時，或會向今年離世的祖父菲臘親王致敬，亦可能取自已故的母親戴安娜王妃。

哈里和梅根的長子阿奇已經兩歲大，這對夫婦今年情人節宣佈有第二胎，哈里其後又在奧花雲費的專訪中，透露梅根腹中塊肉是女孩。據報梅根計劃在目前所住的加州蒙特西托（Montecito）產女。

或起名「Pip」紀念菲臘親王

英國《太陽報》引述美國的內幕人士指，哈里夫婦正考慮替即將出世的女兒起名為Pip，以向菲臘親王致敬。消息人士表示︰「嬰兒預計在菲臘的生日出世，如果她那時來臨將會很特別。把她起名叫Pip，將是向菲臘親王致敬的美好方式。」

報道指，哈里亦考慮用已故母親戴妃或祖母英女皇伊利沙伯二世的名字，把女兒起名為Diana或Lily（英女皇乳名Lilibet）。消息人士指︰「他們在談論Lily和Pip，這些並非傳統的皇室成員名字，但他們倆（哈里夫婦）都不完全是傳統的皇室夫婦。」

「戴安娜」膺博彩公司大熱

消息人士指︰「哈里與親密的朋友在討論出生日期和有可能的名字，他們坦誠地談及此事，現在日子越來越近。」博彩公司賠率則顯示，「戴安娜」是梅根腹中胎兒名字的大熱門。

另外，英國皇室日前更新網頁，哈里和梅根在網頁中的排位大跌，由過往僅次於女皇、查理斯皇儲夫婦和威廉王子夫婦，跌至安妮公主、安德魯王子和愛德華王子夫婦之下，可見二人在皇室地位不再。

英國《每日郵報》／《太陽報》

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）