半島電視台記者被以色列警拘捕

半島電視台一名記者周六在耶路撒冷附近報道巴勒斯坦人示威時，遭以色列邊境警察拘捕，數小時後獲釋。

女記者布迪維（Givara Budeiri）當時正在耶路撒冷鄰近地區謝赫杰拉（Sheikh Jarrah）報道巴勒斯坦靜坐示威，抗議數十戶巴勒斯坦家庭被驅逐。半島電視台耶路撒冷分社社長奧馬利 （Walid Omary）表示，當時她穿上寫有「傳媒」（press）字樣的防彈衣，但警察仍要求布迪維出示身份證，布迪維要求司機到車上取證，但遭警察拒絕，並向她咆哮及推她。然後一名警察為她戴上手銬，將她帶上警車。

奧馬利表示，布迪維手臂骨折，目前仍在耶路撒冷醫院接受觀察，而在場的電視台攝影師的器材亦被警方毁壞。他批評警員明顯針對電視台的記者，完全違反了國際公約，更指警方的行為旨在阻止傳媒報道謝赫賈拉發生的事情。

美聯社

賀錦麗首次外訪危地馬拉墨西哥

美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）將出訪危地馬拉和墨西哥，是她首次以副總統身份外訪，由於兩國偷渡入境美國人數眾多，因此人蛇問題相信是賀錦麗今次出訪的主要議題之一。

美墨邊境截獲的人蛇數目包括無人陪同的未成年人士，於今年4月創出15年新高近18萬人，其中逾8成來自墨西哥或俗稱北方三角（Northern Triangle）的危地馬拉、洪都拉斯及薩爾瓦多。

今年3月美國總統拜登指派賀錦麗以外交手段解決邊境危機，她當時表示必須給予民眾即時援助，及一個令他們繼續留下、的希望。

賀錦麗團隊透露預計周日飛往危地馬拉，周一會見該國總統賈馬太（Alejandro Giammattei），隨後轉赴墨西哥，並於周二會見墨西哥總統洛佩斯（Andres Manuel Lopez Obrador）。賀錦麗同時計畫會見社區、勞工和企業領袖，討論如何針對貪腐、犯罪、暴力問題，而美國捐贈COVID-19疫苗預計也是討論事項。

中央社

文在寅弔唁自殺空軍副士官

南韓總統文在寅周日到訪設在京畿道城南市國軍首都醫院追悼場，弔唁因遭同袍性侵自殺的姓李空軍副士官，並慰問死者遺屬。

文在寅同日出席第66屆顯忠日紀念儀式後，隨即前往追悼場。據青瓦台發言人樸炅美介紹，文在寅向受害者遺屬表示歉意，並承諾將徹查事件。文在寅向同行的國防部長官徐旭指示稱，不僅要嚴查此事，還應以此為契機，改善軍營文化。

文在寅表示最近因軍營惡習發生令人心痛的官兵身亡事件，向國民表示歉意，更強調為了軍人的人權，以及提升軍人士氣和國家安全，必將消除陋習。

姓李空軍女士官今年3月被部隊中士性侵，舉報事件後於上月22日輕生，她的家屬發起聯署，質疑她遭上司及同僚集體施壓，軍方隱瞞真相，引發輿論指摘。涉案男子已被捕，空軍參謀總長李成龍本月4日請辭。

南韓軍方一直被批評無採取措施保護女兵免受性騷擾及性暴力。2017年，一名海軍女軍官因被上級強姦自殺，後者被判15年監禁。2013年，一名陸軍女軍官因被上級施壓要求發生性行為後自殺，後者被判2年監禁。

韓聯社

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