美國總統拜登即將啟程前往歐洲訪問，展開他上任以來首個外訪行程，出發前他在《華盛頓郵報》發表評論文章，強調與堅守民主價值的歐洲盟友關係緊密，團結一致可以面對疫情與氣候轉變等威脅及挑戰。他在文中三度提到中國，均帶有不同程度的負面意思。

拜登在文章中表示，他將會跟七大工業國集團、北大西洋公約組織等盟國領袖會面，在如今充滿變數的環境下，「此次行程美國會向我們的盟友和夥伴重申承諾，並展示民主國家應對新時代挑戰和威懾威脅的能力」。在面對疫情、氣候危機、「或對抗中國和俄羅斯的不良活動，美國必須以實力地位引領全世界」。

拜登：確保創新技術不由獨裁者支配

拜登將會跟英國首相約翰遜確認兩國的特殊關係，又會出席G7峯會，重點討論終結疫情，改善所有國家的衞生安全，以及推動經濟復蘇。他提到，「磨練民主國家的競爭能力和保護我們人民免受不可預見威脅的能力，需要我們投資基礎設施。 世界主要的民主國家將提供替代中國的高標準方案，升級更具彈性並支持全球發展的物理、數碼和衞生基礎設施。」文章又指，新科技重塑世界，勒索軟件的攻擊和人工智能操控的監控威脅，都曝露出安全漏洞，民主國家必須團結，「確保我們的價值觀支配這些創新技術的使用和發展，而不是由獨裁者的利益支配」。

拜登又指，他會與歐盟盟友討論雙方緊密合作應對全球挑戰，「我們會專注於確保市場民主，而不是中國或其他任何國家，制定 21 世紀的貿易和科技規則。我們將繼續尋求建立一個完整、自由、和平歐洲的目標。」

拜登歐洲之行最後會在日內瓦與俄羅斯總統普京會面，承諾會與歐洲並肩，面對俄羅斯帶來的歐洲安全威脅。拜登之前已跟普京通過電話，闡明美國並不尋求衝突，而是希望維持「穩定、可預期的關係」，雙方也可以在限制武器等問題上合作。

文章最後寫道︰「我們這個時代的決定性問題︰民主國家能否團結起來，在瞬息萬變的世界中為我們人民帶來真正的成果？塑造了上世紀大部份時間的民主聯盟和機構，是否可證明有能力對抗現今的威脅和對手？我相信答案是肯定的。本周在歐洲，我們有機會證明這一點。」

美國《華盛頓郵報》

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