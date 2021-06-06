已故名畫家畢加索生前感情事再次引起熱烈討論，西班牙巴塞隆拿藝術學校一名教授帶同7名學生走到畢加索博物館抗議，指畢加索大男人主義，生前曾虐待法國女畫家朵拉·瑪爾（Dora Maar），批評他不尊重女性。

示威在上月27日舉行，巴塞隆拿藝術學校教授尤匹斯（Maria Llopis）連同7名學生，走到畢加索博物館舉行抗議活動，她們穿上印有「畢加索是女性虐待者」的T恤，部份人則穿着寫有瑪爾名字的T恤，指控畢加索於上世紀30至40年代期間，虐待當時為畢加索情人的法國女畫家瑪爾。

尤匹斯表示，她只想低調地抗議，指她的行動並非「取消」，「這不是攻擊畢加索，我不相信取消文化，我只相信真相，不隱瞞事實」。她亦批評博物館沒有聚焦於畢加索與女性的關係，尤其瑪爾和畢加索分手後的悲慘生活。畢加索博物館館長圭根（Emmanuel Guigon）表示，他尊重尤匹斯的抗議，亦稱畢加索無可否認是一位「大男人」，但他表示不知道畢加索有沒有虐待瑪爾。圭根亦表示博物館將就畢加索與女性關係，於11月舉辦一場辯論。

孫女認證畢加索是位「大情聖」

1881年至1973年在世的畢加索向來情史豐富，一生擁有無數情人，甚至獲畢加索孫女瑪麗娜（Marina Picasso）認證為「大情聖」，她在2001年出書提及爺爺的感情生活時，形容畢加索「以女人用來滿足他的獸性，馴服她們，迷惑她們，並於自己的畫布上踐踏她們」，之後再將她們拋棄。

摘寫瑪爾傳記的藝術歷史學家孔巴利亞（Victoria Combalia）稱有證據顯示，畢加索的確曾朝瑪爾的眼睛打了一拳，造成對女性的侮辱，她譴責尤匹斯的抗議十分膚淺，但仍同意博物館應將有關畢加索與女性關係的背境及訊息，連同畢加索作品一起介紹。

呼應#MeToo熱潮

西班牙近年經歷多單涉及政界人士的性侵事件，呼應全球反性侵的＃MeToo浪潮，尤匹斯的抗議活動亦因此備受注目，引起西班牙社會對婦女待遇的關注，包括重新評估已故人士的為人及舉止。

路透社

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