排水量高達9.2噸的「MSC Orchestra」郵輪周六停泊在意大利威尼斯港口準備啟航，是自去年疫情肆虐約1年半後，首次再有郵輪從威尼斯出發。但不少威尼斯居民卻對郵輪回歸十分不滿，數百人在岸上及乘搭小船高舉橫額抗議，不滿被意大利政府「欺騙」。

政府曾宣佈禁遊輪駛威尼斯

「MSC Orchestra」郵輪周四進入港口，周六停泊在威尼斯聖馬可廣場（St Mark’s Square），反郵輪組織「不要大船」（No Grandi Navi）號召數百人在岸邊及乘搭小船在海上揮舞「不要郵輪」、「不要大船」的橫額抗議。組織領袖卡捷里 （Tommaso Cacciari） 批評︰「意大利政府不只欺騙威尼斯公民，還欺騙了全球報紙和輿論。」

57歲的泰德斯科（Lucia Tedesco）批評郵輪帶來的遊客，實際上只給予威尼斯少許利益，但船隻造成的巨大波浪，卻會破壞威尼斯的地基，並損害當地脆弱的生態系統。

意大利政府3月下旬宣佈，將禁止遊輪駛經及停泊聖馬可廣場，計劃安排郵輪改泊在工業港口馬格拉（Marghera），並在威尼斯外建造一個郵輪碼頭。上月國會下議院通過該項法令，文化部長弗蘭切斯基尼（Dario Franceschini）強調，「相等於大廈般高」的輪船「永遠」不會抵達威尼斯。

運河狹窄 基建工程或破壞平衡

但威尼斯居民周四卻見到「MSC Orchestra」駛入港口，威尼斯居民里烏 （Elena Riu）說：「這並不讓我感到驚訝，因為我們已經習慣了公佈不代表甚麼。但最讓我生氣是在疫情期間，我們一直反映及提出更好的建議，但結果甚麼都沒有改變。」

卡捷里指要安排郵輪轉停泊馬格拉，首先要完成基建工作，「政府知道這是不可能，郵輪前往馬拉格駛經的運河實在太狹窄及不夠深。因此你必須挖掘河床才能實現這個目標，但對潟湖的平衡會構成更大破壞」。他揚言今次示威旨在讓政府了解及向全球解釋。

郵輪旅遊受疫情影響 去年損失$94億

「MSC Orchestra」周六出發前往意大利南部城市巴里（Bari），然後再赴希臘與克羅地亞。郵輪本來可搭載3,000名乘客，但基於防疫原因，只接待大約650人。乘客必須出示4天內陰性檢測證明，上船前更要再次即場接受採檢。

上月中旬意大利當局放寬旅行限制後，遊客們又開始擠滿威尼斯的狹窄小巷，當地一年估計接待2800萬旅客。。國際郵輪協會（Cruise Lines International Association）董事加列蒂（Francesco Galietti）表示，威尼斯在過去一年間少了80萬郵輪乘客造訪，造成約10億歐元（94億港元）損失。

中央社／英國《衞報》/法新社

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