中美洲國家薩爾瓦多總統布克萊（Nayib Bukele）周六宣佈，下周會向國會提法例草案，將虛擬貨幣比特幣變成法定貨幣，如獲通過將成全球首例。布克萊表示，有關政策會可讓該國沒有銀行戶口和在黑市工作的人口，都納入金融體系。

布克萊在美國佛州邁亞密的比特幣會議上透過預錄的影片宣佈消息，他未有公佈草案詳情，但稱：「此舉短期內可增加就業機會，為成千上萬名在傳統經濟體外的人提供機會進入金融市場；中長期而言，我們希望這個微小的決定可有助稍微把人類推向正確的方向。」

四分一國民居美 滙款手續費高昂

薩爾瓦多現時的法定貨幣是美元，當地主要以現金為主。當地現時有約四分一國民居於美國，他們每年滙返家鄉的金額高達60億美元（約468億港元），佔國內生產總值約22%。

現有服務機構對這些滙款收取10%或更多費用，有時甚至需要幾天時間才到達，或需要親自取錢。布克萊在Twitter指，指比特幣可以成為「最快且越來越被廣泛使用的滙款途徑」，可防止巨額外滙落入中介之手，而使用比特幣就可使逾100萬個低收入家庭每年收入增加，「改善數百萬人的生活和未來」。

布克萊指，全國有逾70%人口沒有銀行戶口和在黑市工作，比特幣將可把他們納入金融體系，稱「有道德上的迫切性」，並可支持國家經濟增長，提供信貸、存款、投資及確保交易等。今年3月在薩爾瓦多面世的流動支付應用程式Strike發聲明歡迎立法，指正與國家合作令使用比特幣的技術能成功。

年輕總統民望高

據統計，加密貨幣市場規模在去年5月中已擴展至逾2.5萬億美元（約19.5萬億港元）。比特幣現時售價約3.6萬美元（約28萬港元），但波幅極大，加上其合法性曖昧，外界對於其能否取代其他法定貨幣一直抱懷疑態度。

在薩爾瓦多，39歲的布克萊至今一直維持逾90%的民望，他所屬的新主意黨在上月就任的新一屆國會中佔大多數，即他所提出的任何法案皆有望輕鬆通過。他的執政黨掌權後隨即在最高法院的憲制法庭大換血，又換走司法部長，使其與美國政府關係緊張。大眾對過去30年的前朝傳統政黨管治下民不聊生大感不滿，並欣賞布克萊帶來的短期利益和抗疫表現，因此即使他的政府集權和攻擊異己，仍有民望。

美聯社/法新社/路透社

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