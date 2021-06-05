美國疾控中心（CDC）前日呼籲家長盡快帶青少年子女接種COVID-19疫苗，稱染疫青少年入院的比率近日上升。

CDC研究指，美國染疫青少年入院的比率在1月和2月下降，但3月和4月回升，更有1/3入院青少年需要深切治療，5%需要用呼吸機，疫苗接種率較高的65歲或以上長者入院率則穩定下來。CDC主管瓦倫斯基表示十分憂慮青少年入院、入深切治療部和使用呼吸機的數字，指很多個案都可避免，呼籲家長與青少年討論防疫策略的重要性，鼓勵他們接種疫苗。美國上月批准為12至15歲青少年接種輝瑞疫苗。

法國放寬入境條件

法國宣佈周三起放寬入境條件。來自綠色名單上歐盟及神根公約國、澳洲、日本和新加坡等地的旅客如已完成接種疫苗，進入法國都會區前就毋須提供原因、接受檢測或隔離；未打疫苗者要提供72小時內病毒陰性檢測證明。

橙色名單包括中國、美國和英國等大部份國家，打過歐盟認可疫苗的旅客入境時只需出示陰性檢測證明；未打疫苗者要給予逼切要入境的原因和陰性檢測證明，並自我隔離七日。印度和南非等紅色名單國家上的旅客則仍必須隔離。

比利時亦宣佈下月起使用疫苗護照，批准兩周前完成接種疫苗的外國人從歐盟以外地方入境，若抵埗當日的檢測呈陰性，就毋須隔離；但如14日內曾逗留高風險地區，會被拒入境。

路透社/法新社