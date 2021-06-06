自英國脫歐，蘇格蘭獨立呼聲高漲，《星期日泰晤士報》報道，白金漢宮官員因擔心政界「正失去蘇格蘭」，擬安排威廉王子夫婦一家多留在蘇格蘭，以鞏固英格蘭和蘇格蘭兩王國的合併關係。

報道指，皇室官員希望以威廉夫婦最近訪問蘇格蘭成功為基礎，成為英、蘇之間聯繫的可見象徵。官員認為有關問題不應留待政界處理，因為兩王國合併本是建基於兩地王朝歸一及政治協議；透過威廉，皇室可更有力投資在與蘇格蘭的關係上。

女皇伊利沙伯一世於1603年駕崩後，英、蘇兩王國皇室因繼承人原因合併，蘇格蘭國王詹姆斯四世同時是英格蘭國王詹姆斯一世。但政治上的合併，要待《1707年聯合法令》（Ａcts of Union 1707）簽署、成立大不列顛王國（Kingdom of Great Britain）時才出現。

根據建議，威廉夫婦將花更多時間在女皇於蘇格蘭的行宮巴爾莫勒爾堡，又會加強他們跟母校、兩人邂逅之地——蘇格蘭聖安德魯斯大學的聯繫，目標是令二人在當地「不像遊客，而是像當地居民」。今年4月民調顯示，69%受訪者對威廉有正面印象，對首相約翰遜觀感正面的僅22%。

英國《星期日泰晤士報》

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）