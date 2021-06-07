民調顯示拜登上台無助改變法德民眾對美國觀感

德國兩大智庫組織周一公佈民調指，華府處理疫情的表現，影響歐洲民眾對美國的觀感，其中法國和德國人認為美國的影響力下降，即使新總統拜登上任也未有改善。

拜登即將啓程訪歐，德國的馬歇爾基金會（German Marshall Fund）及貝塔斯曼基金會（Bertelsmann Foundation）公佈在今年3月尾聯合進行的調查結果，指年初上任的美國總統拜登未能挽回美國在疫情前的國際地位，而數字反映中國的影響力上升。

調查指出，「拜登政府首3個月的施政，未有改變法國和德國人對美國在全球影響力的看法」，數據亦與2020年的民調數字相近，當時美國的得分比起疫情前下降10分。但相反地，美國人認為，美國對外的影響力有上升。

調查同時指出，只有51%德國人認為美國是可靠的伙伴，數字略比部份歐洲國家低，認為美國可靠的法國人達6成；英國人有67%；波蘭有76%。但只有不足25%的土耳其人信任美國，而大部份美國人認為歐盟是可靠的伙伴。大部份受訪者認為美國應參與歐洲的國防及國家安全事務，少數例外的是瑞典和土耳其，在此項議題上瑞典人兩邊意見參半。

是次調查於3月29日至4月13日在網上進行，收集加拿大、法國、德國、意大利、荷蘭、波蘭、西班牙、瑞典、土耳其、英國和美國共11個國家中，各1,000位成年受訪者的意見。

路透社

美三藩市動物園內最老雄性黑猩猩過身

美國加州三藩市動物園（San Francisco Zoo ）公佈，園內最年長雄性黑猩猩「Cobby」上周六死亡，終年63歲。園方暫未確定死因，但指「Cobby」離世前的一段時間疾病纏身，相信是因疾病加上年紀老邁死亡。

動物園園長兼三藩巿動物學會（San Francisco Zoological Society）行政主席彼得森（Tanya M. Peterson）指，「Cobby」是其猩猩群當中「最有魅力和同情心的領袖」，牠的離世令人感惋惜。

「Cobby」是由人類養大的黑猩猩，曾經用於娛樂表演，牠在60年代時被送到動物園，園方表示︰「『Cobby』喜歡在不同角落休息，吃牠最喜歡的零食，即使已年紀老邁，也會爬到高處，與牠最喜歡的女伴『Minnie』一起玩」。

一般野生黑猩猩壽命約33 歲，由人類飼養的可活到50至60歲，現時非洲的猿猴類受到人類捕獵、棲息地受破壞和疾病的威脅，令部份成為瀕危物種。

全國廣播公司新聞

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