【新增專家回應】英國哈里王子夫人梅根周五誕下女兒，嬰兒重7磅11安士。白金漢宮表示女皇、皇儲查理斯、威廉王子和夫人凱蒂，都對哈里和梅根誕下愛女感到高興。首相約翰遜亦對梅根順利誕下女兒表示祝賀。

哈里夫婦的發言人向美國有線新聞網絡(CNN)透露，梅根已誕下一名女兒，是她與哈里的第二名孩子。發言人說：「我們以極欣喜心情歡迎薩塞克斯公爵哈里與夫人梅根的愛女Lilibet “Lili” Diana Mountbatten-Windsor來臨這個世界。Lili是在6月4日周五上午11時40分，在聖巴巴拉Cottage醫院醫生護士妥善照料下出生。」聲明說母女均健康平安。在分娩過程中，哈里陪伴在側。

哈里夫婦表示女兒取名Lilibet，因為這是BB曾祖母英女皇的乳名，但未知他們事前有否問過女皇的意見。至於她的中間名字Diana，則是紀念其深受愛戴的已故祖母戴安娜王妃。Lilibet將成為英國皇位第8位順位繼承人。

「Lilibet」是女皇的祖父喬治五世給她的乳名，源於她幼時學習自己的名字時不準確的發音。之後皇夫菲臘親王亦私下繼續使用這暱稱稱呼她。據稱女皇今年4月在皇夫喪禮上在他的棺木留下的手寫字條，亦以此暱稱作署名。

摩根質疑哈里夫婦這個決定是否為了修補與皇室的關係，「或許他們想藉此伸出橄欖枝，結束不和關係。」他笑言為尊重二人私隱，不會推文發佈任何有關二人女兒出生的消息或回應。

《泰晤士報》專欄作家朗比洛指，二人的兒子阿奇未有跟隨任何皇室成員命名，象徵二人對脫離皇室、奔往自由的未來的憧憬；反之女兒的命名就象徵着母系皇權的繼承，為兩家越洋8,000公里建立血脈相連的聯繫，或是友好的表示、致敬。

哈里夫婦的聲明說：「她超出我們所能想像，對來自全世界的關愛和祝禱，我們銘記在心。」聲明沒有附帶小Lilibet的照片。

梅根分娩的Cottge醫院是一間私營醫院，產房收費高達2萬鎊(約22萬港元)。與哈里夫婦友好的記者斯科比(Omid Scobie)表示他們暫不會分享Lilibet的照片，若任何人想送禮物，他們的辦公室建議送給支援婦女和女孩的機構。

梅根於今年情人節公佈懷有第二胎，而哈里亡母、已故威爾斯王妃戴安娜在37年前也是挑了情人節前夕公佈懷了哈里。

2019年梅根誕下兒子阿奇（Archie），但兩夫婦一直不肯「公開」兒子的容貌，5月6日初適逢阿奇兩歲生日，但在發佈的生日照中，阿奇仍背向鏡頭，仍避開展示他的樣貌，因而遭網民揶揄。直至上月底哈里在最新一集紀錄片中，發佈兩段與兒子玩樂的日常影片，才讓阿奇的容貌正面再曝光。

哈里夫婦3月份接受名嘴奧花雲費訪問時，身為混血兒的梅根認為兒子阿奇沒得到王子銜頭，與皇室對他膚色有疑慮有關，「寶寶出生後膚色會多深」，兩人在訪問談及腹中孩子時流露喜悅，哈里當時便透露第二胎是女兒。

綜合報道

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