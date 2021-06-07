印度變種病毒在英國引起新一波疫情，國民保健署供應商組織（NHS Providers）的專家發現，這一波疫情的入院病人較之前幾波更年輕，但病情嚴重的人減少，而且他們住院的日子更短，相信疫苗已「截斷」染病與重症之間的因果關係。衞生大臣夏國賢也形容儘管確診數字上升，但入院數據「相對平坦」。

國民保健署供應商組織行政總裁霍普生（Chris Hopson）透露，這波疫情的入院人數一直低過前幾波，而位於感染群組地區的醫院亦指，入院人數持續下跌。

他指其他NHS醫院發現今波疫情的入院情況有三大特點：一是入院數據一直低於前幾波；二是病人平均更年輕，同時較少需要接受深切治療，對普通病床的需求較多，更少急症而且死亡率較低；三是因感染入院的人數非常少，患者已接種了兩次疫苗，並在第二次注射後建立了保護。他續指打完兩針後入院的病人，大部份都有其他顯著疾病。

霍普生引用NHS醫院管理層指，「越來越有信心」疫苗「打破了Covid-19感染與高住院率以及前幾波死亡率之間的連鎖關係」，並形容是「非常重要」。

政府本月下旬放寬措施應考慮風險

霍普生指儘管這一波疫情看似受控，NHS服務目前仍然面對極大壓力，政府在決定是否於本月21日放寬防疫限制時，要考慮當中的「嚴重風險」，「有些人錯誤解讀，以這些壓力解釋為我們不想在6月21日放寬封城或延遲措施。這並非事實，我們沒有要求推遲——只是提出要好好討論」。

目前英國確診病例中，大部份也是印度變種病毒，但上周數據指大部份受感染的病人不需住院。官方數據亦指已接種兩劑疫苗的英國人，佔感染印度變種而入院的人數比例不足5%；感染印度變種而入急症的人，約三分二即日就可回家，不用住院。上周四的入院數據顯示，受感染而住院的人有932人，而在今年1月，住院人數接近4萬人。

夏國賢周日受訪時也表示，確診人數雖然上升，但住院人數相對維持不變，「我們說過會在6月21日前給予民眾足夠的時間……疫苗的推動目前正進行得非常順利」。

英國《每日郵報》

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