要在人前裸露身體，相信任何女性都會緊張不安，但有四名原本深深缺乏自信的女性決心打破心底的桎梏，為一名英國藝術家的活動擔任裸體模特兒，僅穿着內褲在伸展台上展示身上的藝術彩繪，不只外在美麗，內心更因而強化。

英國藝術家Sophie Tea出名為各種年齡、身形的女士繪畫裸體藝術，突出她們各自不同的美麗，當她在社交網為悉尼的藝術活動公開招募裸體模特兒時，反應十分踴躍。乳癌康復者奧克利(Sharon Oakley)、克服心理難關不再追求完美的文珠(Julie Van-Zhu)、懷疑自我不喜歡自己身體的德里斯科爾(Rani Gale-Driscoll)，以及患有遺傳性失調症的科爾弗(Ellen Colfer)，四人獲選中參加Sophie Tea悉尼藝術表演的其中一員。她們各自都曾面對身心創傷，透過活動分享自我重塑的故事。

決心走出舒適圈 展示彩繪慶祝戰勝乳癌三年

奧克利決定充當裸體模特兒是為了慶祝戰勝乳癌三年，決心走出舒適圈，認為在伸展台上眾目睽睽展示身上的彩繪，是最佳的慶祝方式。她十分欣賞Sophie Tea的彩繪，也想鼓勵其他肥胖女性，「我想告訴其他55碼或以上的女性，做些大膽的事情為時未晚也。我希望得到足夠的曝光，好跟其他女孩開展治療後生活的對談。通常我們會有創傷後遺症，完成治療後會留下生理及心理的傷疤，治療及後續護理程序往往會令我們產生很多副作用。」

曾事事追求完美 接受自己不再介懷外界目光

事事被要求「完美」的文珠一度受到嚴重心理折磨，參加這次活動是要證明已經走出黑暗，在心理上已經全盤接受了自己的「不完美」。「我希望剝掉層層外殼，展示我的內心已經如何強大，不再介懷社會如何看我了。」

她以前總是強迫自己事事完美，「30多歲時我急於要做到最好，完美的媽媽、完美的妻子，要有完美身材、完美的車子房子、飪煮厲害而健康的晚餐，為孩子準備健康的零食，為他們講故事、工作、賺錢、清潔打掃一手包辧。」文珠說︰「我忽略了自己的心理健康，尤其是置我的產後抑鬱不顧。」

幸好她終於想通，過去兩年努力優先照顧自己的心理健康，「我可以接受日子不順心、可以接受孩子的餐點不健康，如果孩子哭喊吵鬧我也覺得沒問題。任何時候都不介意別人的規則和期望，我現在終於接受了我自己。」她辭掉不喜歡的工作、告別不喜歡的朋友，希望透過這次活動鼓勵其他女性，尋找內在的堅強。

患慢性病曾討厭自己身型

德里斯科爾對自己的身體十分不滿意，「我自懂事以來就跟自己的身體關係惡劣，老實說，我不喜歡自己裸體的模樣。」她患有一些慢性疾病，令體重增加，導致不喜愛自己的身體，但她開始明白到，「最重要是內心和靈魂的模樣，我希望他朝終有一天會愛上我的外表，我很高興慢慢有進步。」

科爾弗也受到長期疾病困擾，她說︰「我患有天生性失調症埃勒斯當洛二氏症候群(Elhers Danlos syndrome，俗稱鬆皮症)，引起許多健康問題。」她的皮膚十分薄，幾乎可以「透視」，「這個病困擾了我一生，我去沙灘也會穿着牛仔褲。」但她決心要為自己增強信心，於是參加這次裸體模特兒的藝術活動，希望學懂更愛自己。

英國《每日郵報》

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