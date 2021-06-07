（北美通訊）加拿大魁北克省蒙特利爾（Montreal）唐人街，是充滿東方特色的旅遊景點，但受到疫情影響，遊客大減，令唐人街不少商店陷入困境。近日，大財團積極在唐人街一帶進行收購，當地社區正面臨拆遷命運，社區關注組織希望政府加快步伐實行活化工程，保育該區文化特色。

當地政客一直支持由省及市政府的帶頭，活化及發展充滿歷史特色的唐人街，保護內裡形形色色的小店，保留唐人街獨特傳統文化。一直關注有該區關情況的蒙特利爾中國同鄉會（Chinese Association of Montreal）副主席Bryant Chang認為，政府進展太慢：「我們早在兩年前已向政府表示希望將唐人街列為歷史文化遺產，免受城市發展所影響。」可是因為涉及省市政府，所以相關意見及議題都交到魁北克省文化部處理，過程需時。

在同一時間，唐人街附近發展迅速，特色建築物逐漸被發展商收購，Bryant表示，唐人街的街坊都認為一切慢慢就會被現代化建設取代。事實上，由於附近都重新發展起來，地租急速上升，物價上漲，威脅社區小店及居民，不少唐人街居民人，都感到不能應付這裡的生活成本。

在當地唐人街成立了130多年的「譚氏鄉親會」（Hum Family Association）發言人Walter Tom也認為，政客及有關政府部門舉措太慢：「我們可以一直被諮詢至死，但現時前設是當局要有實質行動。」當局應盡快想辦法，先煞停發展商向唐人街「開刀」。

在兩大組織倡議之下，社區內支持保育唐人街的聲音越來越多，例如維護舊有建築物以及向小企提供支援等等。雖然蒙特利爾唐人街文化遺產保護委員會（Montreal Chinatown Heritage Protection Working Committee）已計劃於本月下旬與社區代表開第一次會議，但社區代表希望提早見面，同時要求委員會中，加入一些受新發展商影響的人士。Tom認為唐人街不只是旅遊區，她擁一個獨特生態，一旦充斥新式發展，必定趕絕這裡的民居以及家族經營小店，政府行動刻不容緩。

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