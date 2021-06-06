【新增相關新聞及動新聞】英國哈里王子夫婦再一次打破英國皇室傳統。梅根周五在加州聖巴巴拉醫院誕下女兒Lilibet，但他們直到周日才公佈消息，保密了2天。

梅根2019年誕下大兒子阿奇(Archie)時，消息保密了3天才公佈，今次算是少了一天。哈里夫婦在阿奇出世前已表明，他們希望把兒子出生之事視作私隱。結果，在阿奇出世後8小時，他們才宣佈梅根作動，3天後才在其Instagram網頁公佈兒子已出世，皇室的正式公佈更在兩小時後。相反地，當威廉王子的妻子凱蒂誕下3名子女時，皇室均有即時公佈她作動和分娩的消息。

哈里夫婦這麼著重私隱，難怪與他們有「牙齒印」的英國名嘴摩根（Piers Morgan）也在誕女消息公佈後暗諷他們。摩根說：「任何想問我對皇室增添新BB回應的人，我尊重她父母經常要求私隱，因此拒絕置評。」哈里夫婦接受美國名嘴奧花雲費的專訪播出後，摩根曾在獨立電視台（ITV）早晨節目「英國早晨」中批評梅根說謊，自己「一個字也不會相信」，結果當局收到超過4.1萬宗投訴，他亦因而辭去主持一職。

英國皇室傳統會在家中分娩，直到已故戴安娜王妃才打破傳統，在倫敦聖瑪麗醫院誕下威廉與哈里。威廉跟隨亡母做法，妻子凱蒂在聖瑪麗醫院誕下3名子女。

梅根誕下阿奇時，卻不選擇聖瑪麗醫院，反而選擇倫敦私家波特蘭醫院(Portland Hospital)，該院分娩的基本收費是15000鎊(約16.5萬港元)，比聖瑪麗醫院每晚收費7500鎊(約8.2萬港元)為高，不少名媛都是在該院產子。

英國《每日鏡報》

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