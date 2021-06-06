西非國家布基納法索武裝分子上周五晚在北部一條村莊大開殺戒，殺死至少160人，是當局近年導致最多死傷的襲擊。聯合國強烈譴責，暫未有組織承認施襲。

全國哀悼三日

事發在接壤尼日爾的亞加省索爾漢（Solhan），消息指武裝分子在當地凌晨2時先攻擊親政府民防部隊一個據點，之後攻擊鄰近村莊，除了多人被殺，民居及市場亦付諸一炬。死者包括20名兒童。

布基納法索總統卡博雷（Roch Kabore）在社交網站推文宣佈全國哀悼三日，形容殺戮「野蠻」，指「我們必須團結一致對抗邪惡勢力」，而保安部隊正追查行兇者。

聯合國秘書長古特雷斯透過發言人「強烈譴責這極兇惡的襲擊，同時強調國際社會逼切需要加倍支持成員國對抗暴力極端主義及其不可接受的殺戮」。

除了在索爾漢的襲擊，當地以北約150公里的另一村莊，上周五晚也受襲，造成14人死亡。

布基納法索自2015年起安全危機日漸加深，跟阿蓋德或「伊斯蘭國」（IS）有聯繫的武裝組織在國內廣泛地區肆虐，從事襲擊或綁架活動，單在過去兩年就令約120萬人流離失所。多國近年在包括布國在內多個非洲國家駐軍協助打擊武裝分子，惟成效不大。

法新社/英國廣播公司/卡塔爾半島電視台