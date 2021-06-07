在美國有超過1億用戶、中國短片分享平台「抖音」海外版TikTok，周三（2日）更新在美國的私隱條款，稱會在獲得用戶許可後，收集他們的臉部特徵（faceprint）和聲線特徵（voiceprint）等生物數據。美媒批評TikTok的新條款不夠清晰，未有交代收集生物特徵的理據，亦沒詳細解釋何為臉部和聲線特徵。

涉向用戶推送廣告及內容

TikTok在私隱政策「自動收集資訊」部份下，再新增名為「影像及聲音資訊」的章節，說明TikTok「可能會依法收集」用戶在平台內容中，提供的生物特徵和生物資訊，例如會在用戶的影像中自動識別物品、背景，以至面部表情和五官位置等，亦會辨認用戶影片中曾出現的聲音，以及人們說的文字。

TikTok解釋，收集得來的資料將用於特殊效果、改善內容、分類用戶，以至為用戶推送帖文與廣告等，但強調技術無法識別用戶真正身份，TikTok收集生物資訊前亦會先徵求用戶同意。TikTok形容私隱條款是「對透明度的承諾一部份」，期望為他們可能收集的資訊提供更多清晰度。

理據不足 未明確定義生物特徵

科技新聞網站TechCrunch直指TikTok的說法模糊，包括其「依法收集」到底是聯邦還是各州法律，亦無交代收集數據的原因，例如這些數據到底是用於哪一項產品。TikTok也沒有定義何謂臉部特徵和聲線特徵，以及解釋如何取得用戶許可。此外，美國只有加州、紐約州、德州、華盛頓州和伊利諾州設有生物特徵私隱法，意味其他州分的用戶被收集相關數據時，有可能不獲TikTok通知。

過去一年多TikTok備受爭議，前總統特朗普一度以國家安全為由，下令字節跳動向美國企業出售TikTok，否則便要禁止TikTok，但拜登上台後擱置TikTok售美業務計劃，稱要為潛在保安風險進行全面審查。今年2月，TikTok母公司字節跳動經過近一年法律程序後，就美國用戶指程式侵犯私隱而提出的集體索償，同意支付9,200萬美元（約7.14億港元）作和解，最新的私隱條款有可能是回應該宗訴訟。

英國《每日郵報》／The Verge網站／TechCrunch網站

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