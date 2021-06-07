英國哈里王子與夫人梅根迎來第二位寶寶，為女兒取名莉莉貝特（Lilibet），她將成為英國皇位第8位順位繼承人。不過莉莉貝特與哥哥阿奇（Archie）一樣，不會有王子或公主頭銜。

哈里與梅根的女兒全名為「莉莉貝特‧戴安娜‧蒙巴頓—溫莎」（Lilibet Diana Mountbatten-Windsor），她與哥哥目前沒有官方頭銜，不過當祖父、即皇儲查理斯繼承皇位，兩兄妹就會升格為君主兒子的子女，從而獲得王子及公主頭銜。

這一套皇室規則是由女皇祖父、英皇佐治五世（King George V）於1917年所訂立，早前卻引起爭議。哈里王子和妻子梅根接受美國名嘴兼好友奧花雲費的專訪3月播出後，關注之一是梅根表示兒子阿奇遭歧視，皇室不想他成為王子。事實上，英皇佐治五世訂立的皇室法令只有君主的子女、君主兒子的子女、威爾斯親王的嫡長孫可以獲得頭銜，阿奇與莉莉貝特從來都不具資格。

根據佐治五世的皇室法令，哈里的姪子、即威廉及凱蒂的長子佐治，因為是威爾斯親王的嫡長孫，故一出生就擁有王子頭銜。另一個例子就是安德魯王子（Prince Andrew）的兩個女兒、哈里的堂妹，比阿特麗斯公主（Princess Beatrice）和尤金妮婭公主（Princess Eugenie）之所以得到頭銜，是因為安德魯是君主的兒子，所以其子女符合規例可獲王子或公主頭銜。

英女王2012年修訂規則

而女皇在佐治出生前的2012年介入，修訂有關規則，指威爾斯親王長子的所有孩子都可獲得「殿下」尊稱，確保威廉的所有子女、佐治的所有手足都可享頭銜。因此除了身為嫡長孫的佐治是王子外，其妹妹及弟弟即夏洛特公主（Princess Charlotte）和路易王子（Prince Louis）亦可享有公主及王子殿下頭銜。

英國《每日郵報》／《蘋果》資料室

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