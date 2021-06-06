匈牙利首都布達佩斯興建上海復旦大學分校爭議繼續發酵，數千名示威前日上街，不滿總理奧爾班為了討好中共不惜「賣國」，犧牲國內學生的利益。

反對140億建復旦分校

大批示威者經過布達佩達市內主要街道，遊行到國會大樓抗議。有大學生批評，「奧爾班及其青年民主主義者聯盟（簡稱青民盟，Fidesz）對外聲稱反共，但共產黨人實是他們的朋友」。另一名學生示威者就指，所有擬投資於復旦大學分校的資金，應該用於「改善我們的大學」。其間有人高舉寫有「賣國」的橫額。

匈牙利政府今年4月跟復旦大學簽訂協議，讓該校在布達佩斯興建分校，造價約達18億美元（約140.4億港元），超過了奧爾班政府在2019年的整體高等教育開支。有報道指，當中15億美元（約117億港元）由一間中國銀行提供貸款。更甚是，分校用地原本規劃了用作匈牙利學生宿舍。

前日示威活動籌辦者在社交網站facebook留言，炮轟「青民盟出賣了匈牙利學生的住宿項目，以及他們的未來，為的只是為引入中國獨裁政權的精英大學」。反對派和經濟學家都批評分校造價高昂並欠缺透明度。布達佩斯市長卡拉松民早前宣佈將當地四條街道改名，其中一條叫「光復香港道」。

惟匈國政府一於少理，創新技術副部長舒安達指前日示威是多餘的，而現時出現的「政治歇斯底里」是基於無根據的流言蜚語和傳媒報道。奧爾班上周遭一名德國高級外交人員批評阻撓歐盟發聲明譴責北京打壓香港民主自由。

英國廣播公司/美國有線新聞網絡