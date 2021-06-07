【新增資料】英國劍橋大學一名曾被揭與中共前總理溫家寶女兒關係密切的教授，反對校內舉辦有關新疆維吾爾人的討論，認為無助「互相諒解」，又指所有有少數族裔的國家都面對相同問題。他甚至認為不應邀請前港督彭定康到校內發表演講，因為他對新疆和香港的觀點「非常、非常、非常強硬」。

英國傳媒最近取得會議紀錄，揭劍橋大學耶穌學院（Jesus College）中國中心總監、72歲的名譽教授諾蘭（Peter Nolan），在去年11月一次會議中建議同事，應避免對中國人權問題進行有爭議性的辯論，舉辦這類反華活動有可能會被視為爭取港人及維族人自由的「運動大學」，會帶來「非常具爭議的後果」，對事情沒有幫助。

政客指劍橋淪「中共及其嚇人行為的喉舌」

諾蘭的言論引起外界關注，憂慮劍橋大學已經被中國的影響力滲透。保守黨前領袖史密斯（Iain Duncan Smith）指，校園似乎已經淪為「中國共產黨及其嚇人行為的喉舌」。

諾蘭因為「在中國協助英國商務」獲頒大英帝國司令勳章（CBE），與中國關係深遠，他曾與前總理溫家寶女婿、在中國銀監會任職的劉春航合著多篇論文及一本書。2014年有英國傳媒揭發，2009年至2012年間，時任總理溫家寶的女兒溫如春透過基金會向耶穌學院捐款370萬英鎊（4,062萬港元）資助諾蘭。諾蘭同時是一間慈善機構的首席受託人，該機構的一個繙譯項目獲中國政府資助5.5萬英鎊（60萬港元）。耶穌學院去年夏季亦收受中國電訊巨頭公司華為的15.5萬英鎊（170萬港元）捐款。

中國被指在新疆關押超過100萬名維吾爾人，他們受到虐待、強迫勞動，婦女被迫絕育，涉嫌違反人權。但諾蘭批評傳媒的報道，又質疑世界維吾爾大會發放誤導消息，又指大會資金來自美國政府資助的非牟利組織，旨在「改變中國以及其他國家的政權」。

諾蘭又指，邀請彭定康到耶穌學院演說是錯誤的，因為如果由彭定康主講，則不會有人說出不同觀點，「他的觀點非常、非常、非常強硬，在維族人上十分強硬、在香港問題十分強硬。你必須有兩種不同觀點，否則學院會被視為爭取香港自由、維吾爾人自由的運動大學。」

重提美國也曾因少數族裔問題發生內戰

諾蘭又指新疆是一個非常複雜的問題，影響着所有國家，美國更因為少數族裔問題發生內戰，而且校園內有很多中國學生，「在這大學內如果組織有關香港的活動將非常有爭議性，十分難組織，後果亦難以控制」。

史密斯批評諾蘭「所有這些言論可能是直接出於共產黨之口」，「是的，大部份國家也有少數族裔的問題，但他們沒有企圖消滅這些少數族裔。他可以堅持己見，但不應扼殺其他人的聲音，他這是為中共效勞，是完全錯誤，不應被寬恕」。

英國《星期日泰晤士報》/美國《紐約時報》/英國《每日電訊報》

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