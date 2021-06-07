印度第二波疫情近日終見緩和，每天新增感染個案回落至15萬宗以下。然而疫情最可怕時期的種種畫面，在當地人眼中仍歷歷在目，德里有疫歿者家屬憶述，4月底時有醫院深切治療部的醫生全部跑光，本來留醫的重症患者因此死亡，院方則解釋醫院員工被部份家屬襲擊，所以要「躲起來」。

德里市郊古爾岡（Gurgaon）一間醫院在4月底時有6名病人死亡，當時深切治療部一名醫生也沒有。有網民拍下醫院事發時的情況，網上流傳的影片可聽見有人說：「醫生和藥劑師都不在。接待處無人。」另外有人詢問警員：「為甚麼你在場時醫生仍可逃跑，任由病人死去？」另一條片段有人表示：「所有（病）人都死了」。

然而經過一個多月，醫院的內部調查仍未能找出死者死因，也未有人被起訴。

疑氧氣耗盡後逃走

有死者親屬在WhatsApp群組談及事件，17歲的賈因（Namo Jain）在事發當晚失去了父親，他最近在群組寫道：「我們希望為所愛的人討回公道。」另一名失去母親的群組成員維爾瑪（Nirupama Verma）說：「我們素未謀面，但必須一起互相支持。」

喬拉（Amandeep Chawla）的父親同樣在當晚死亡，他表示院方沒有告知氧氣短缺的問題，「（醫院人員）向我們保證，已經有兩架車外出取氧氣，所以不用擔心」。喬拉憶述曾在醫院正門附近看到一些氧氣瓶，但到當晚9時大部份氧氣瓶都消失了，令親屬感到擔憂。

根據親屬的說法，他們事發當天因找不到醫生，因此自行進入深切治療部，進入病房後只見他們所愛的人的屍體，此外空無一人。喬拉說：「那裏沒有醫生、沒有醫院員工。他們逃走了。」

醫院：醫生逃跑為避家屬襲擊

目前仍未確定醫院員工在甚麼時候離開病房、以及離開時病人是否仍活着。醫院負責人拉托爾（Swati Rathore）指員工在被部份家屬襲擊後「躲起來」，她補充曾着員工在報警前都不要出來，「為了安全躲起來與放棄病人存在分別」。

拉托爾又展示一周前醫院員工受襲及醫院被破壞的片段，她形容當晚也發生類似的情況，「我們不容許更多襲擊」。印度早前亦有醫生在病人死亡後遭家屬追打。

死者親屬表示他們未曾作出威嚇，強調醫院不僅要為放棄病人負責，還要為沒有通知氧氣短缺負責。賈因說：「應要有人告訴我們醫院的氧氣用盡。」

英國廣播公司

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