因疫情而消失一年半的郵輪重現意大利水鄉，有人歡迎有人嬲。一艘載有約1,000名乘客的郵輪前日在威尼斯入港，是COVID-19疫情爆發以來首次，官員與旅遊業界興奮歡迎，但同時亦有數百人擔心當地環境受破壞，拉起「不要大船」的橫額憤怒抗議。

前日地中海郵輪公司的「管樂號」（MSC Orchestra）在威尼斯的朱代卡（Giudecca）運河緩緩前行，是當地接近18個月未見的景象。港口有「歡迎郵輪回來」標語，港口職員和貴賓坐20多艘小船歡迎。

不過「管樂號」的響號聲，無法完全掩蓋數百名示威者喊口號的呼聲。在甲板上欣賞聖馬可廣場景色的乘客，都可看到岸邊和一些小船上，有「不要郵輪」、「不要大船」的橫額和旗幟隨風飄揚。

載客不過半 免重演爆疫

排水量9.2萬噸的「管樂號」重臨地中海，會在意大利南部、希臘與克羅地亞多地靠港。雖然這艘巨輪的載客量達3,000，另可容1,000職員，但這次旅程不會超出50%載客量，以免重演疫情初期郵輪大爆疫事件。為此，旅客要出示四天內的病毒檢測陰性證明，且在郵輪碼頭再做檢測始可登船。

不過，示威者並非擔心遊客帶來疫情才不歡迎郵輪，而是反對大船進入威尼斯對這個城市造成損害。他們指郵輪和大船造成大浪，會削弱威尼斯地基，並且令脆弱的潟湖生態受到損害。一名29歲教師說：「我們到此抗議大船來訪，反對這種迫走居民且破壞地球的旅遊模式。」

事實上，郵輪入威尼斯在當地一直惹爭議，疫情下郵輪停駛，當地運河水質大大改善，恢復多年不見的清澈。意大利政府今年初更通過法令，禁止大船進入威尼斯舊城區，謀求保護潟湖海床。

郵輪相關職位逾4,000

然而，威尼斯在過去20年漸已成為全球數一數二的郵輪旅程目的地，2019年迎接郵輪667架次，支持郵輪回歸的人亦不在少數。據當地工會組織指，除了從事與郵輪直接相關工作、由躉船駕駛員到行李搬運的1,700人之外，郵輪運輸相關的職位還有4,000個之多。組織負責人說：「郵輪復航對我們是重要的一天。經過17個月，終於見到隧道盡頭的光。」

反對者質疑郵輪帶來的實際收益有限，有示威者前日對記者說，「郵輪帶來的多是走馬看花的旅客，我們得益不多」。業界指每年有70至80萬人到當地登船客，為該市經濟帶來多達10億歐元（約94億港元）。

有郵輪乘客在興奮之餘亦同情威尼斯人的憂慮。來自維琴察（Vicenza）的Frigo前天高興地登船，疫情令她的郵輪假期要一再押後，望穿秋水終於成行，但她直言認同示威者不歡迎郵輪的想法。「我贊成郵輪改入其他港口。難道想辦法令郵輪毋須駛經不該讓大船通行的地方，是不可能的事情嗎？」

美聯社/路透社/法新社