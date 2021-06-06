中美洲國家薩爾瓦多總統布克萊（Nayib Bukele）前日宣佈，下周會向國會提法例草案，將虛擬貨幣比特幣變成法定貨幣，如獲通過將成全球首例。布克萊表示，有關政策會可讓該國沒有銀行戶口和在黑市工作的人口，都納入金融體系。

布克萊前日在美國佛州邁亞密的比特幣會議上透過預錄的影片宣佈消息，他未有公佈草案詳情，但稱：「此舉短期內可增加就業機會，為成千上萬名在傳統經濟體外的人提供機會進入金融市場；中長期而言，我們希望這個微小的決定可有助稍微把人類推向正確的方向。」

薩爾瓦多現時的法定貨幣是美元，當地以現金為主。當地現時有約四分一國民居於美國，他們每年滙返家鄉的金額高達60億美元（約468億港元），佔國內生產總值約22%。

將黑市工納正軌 省外滙費用

現有服務機構對這些滙款收取10%或更多費用，有時甚至需要幾天時間才到達，或需要親自取錢。布克萊在Twitter指，比特幣可以成為「最快且越來越被廣泛使用的滙款途徑」，可防止巨額外滙落入中介之手，而使用比特幣就可使逾100萬個低收入家庭每年收入增加，「改善數百萬人的生活和未來」。

布克萊指，全國有逾70%人口沒有銀行戶口和在黑市工作，比特幣將可把他們納入金融體系，稱「有道德上的逼切性」，並可支持國家經濟增長，提供信貸、存款、投資及確保交易等。今年3月在薩爾瓦多面世的流動支付應用程式Strike發聲明歡迎立法，指正與國家合作令使用比特幣的技術能成功。

據統計，加密貨幣市場規模在去年5月中已擴展至逾2.5萬億美元（約19.5萬億港元）。比特幣現時售價約3.6萬美元（約28萬港元），但波幅極大，加上其合法性曖昧，外界對於其能否取代其他法定貨幣一直抱懷疑態度。

總統民望高企勢獲通過

在薩爾瓦多，39歲的布克萊至今一直維持逾90%的民望，他所屬的新主意黨在上月就任的新一屆國會中佔大多數，即他所提出的任何法案皆有望輕鬆通過。他的執政黨掌權後隨即在最高法院的憲制法庭大換血，又換走司法部長，使其與美國政府關係緊張。大眾對過去30年的前朝傳統政黨管治下民不聊生大感不滿，並欣賞布克萊帶來的短期利益和抗疫表現，因此即使他的政府集權和攻擊異己，仍有民望支持。

美聯社/法新社/路透社