英國《每日鏡報》皇室版編輯梅耶斯(Russell Myers)說，已故戴安娜王妃的紀念雕像將於7月1日她60歲冥壽當天在肯辛頓宮揭幕，但哈里的妻子梅根剛誕女，萬一哈里不能出席揭幕儀式，威廉的妻子凱蒂將填補哈里的位置。

已移居美國加州的哈里原打算返英出席亡母雕像的揭幕儀式，但梅根剛誕下第二胎，哈里到時能否抽空返英也是未知之數。皇室觀察家認為若然如此，凱蒂會替代哈里協助丈夫辦好揭幕儀式。

梅耶斯說，哈里原應與兄長威廉肩並肩為亡母的雕像揭幕，但他會否出席目前仍在討論之中，萬一哈里不能來，凱蒂會填補他的位置，免得只有威廉一人為雕像揭幕。

威廉與哈里早於2017年戴妃逝世20周年時，宣佈為戴妃立像。不過自哈里2018年與梅根成婚後，屢傳與哥哥一家不和，外間本希望戴妃雕像揭幕，可為兩兄弟修補關係製造契機。但皇室專家說，哈里夫婦近月接連在不同訪問中抨擊家人，已加深他與皇室的嫌隙，他與兄長一同出席活動，會顯得「極不自在」，因此梅根誕女與否，他會否返英也令人極之懷疑。據說哈里早前返英出席祖父菲臘親王葬禮時，曾向威廉表示會返來出席雕像揭幕。

英國《每日鏡報》/《蘋果》資料室

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