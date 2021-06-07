【新增動新聞】根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球染疫人數突破1.73億、死亡人數超過372萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過3,336萬宗，是目前唯一確診數超過3,000萬的國家，死亡人數超過59.7萬。印度確診人數超過2,880萬，死亡人數超過34.6萬。巴西確診人數超過1,694萬，死亡人數超過47.3萬。法國、土耳其、俄羅斯確診超過500萬。英國、意大利確診則突破400萬。阿根廷、德國、西班牙、哥倫比亞確診超過300萬宗。確診逾200萬宗的國家則有伊朗、波蘭、墨西哥、烏克蘭。秘魯、印尼、捷克、南非、荷蘭、加拿大、智利、菲律賓、伊拉克、羅馬尼亞、瑞典、比利時共12國確診宗數均超越100萬大關。

英國周日新增確診較一周前急增68%

英國周日通報新增5,341宗新增確診，較一周前急增68%，並多4宗死亡病例。英國政府數據顯示已有超過4,000萬人接種了第一劑疫苗，其中逾2,700萬人已接種兩劑。

英國列葡萄牙為黃色警戒 旅客急返國免強制檢疫

由於葡萄牙疫情轉趨嚴重，英國宣佈由格林威治時間周二清晨4時起，把葡萄牙的警戒由綠色改為黃色，意味之後返國的英國人要隔離10天和接受兩次檢測，因此大批到葡萄牙阿爾加維(Algarve)海灘度假的英國旅客被迫縮短假期，要在限期前趕返國。在機場輪候英航班機的旅客加利(Bryan Kelly)對此大感無奈，不但假期短了，還要多付400鎊(約4400港元)，不知是否可以向保險公司索償。

摩洛哥月中恢復國際航班

非洲摩洛哥將於本月15日恢復國際航班，方便滯留海外的國民回國。至於非國民則須出示針卡或陰性檢測證明才可入境。

路透社/中央社

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