英國哈里王子夫人梅根周五誕女，英女皇、皇儲查理斯及其妻卡米拉、威廉王子及夫人凱蒂等皇室成員紛紛送上祝福。跟女兒梅根關係疏離的馬克爾（Thomas Markle）亦對外孫女出世感開心。

白金漢宮發言人周日發聲明，稱「女皇、威爾斯親王和康沃爾公爵夫人，以及劍橋公爵及夫人已獲悉，並對薩塞克斯公爵及夫人女兒出世的消息感到高興」。

皇儲查理斯及其妻卡米拉透過社交網Twitter恭賀哈里一家，祝福他們在這個特別時刻一切安好。威廉王子夫婦亦在Twitter表示，「我們都對嬰兒莉莉來臨的喜訊感到欣喜。恭喜哈里、梅根和阿奇」。

梅根父為女兒誕女感開心

梅根父親馬克爾接受英國《太陽報》訪問表示，對外孫女出世感開心，「我感到很高興，我全心全意祝福她們一切順利」。

梅根與哈里2018年舉行婚禮前，馬克爾被爆與狗仔隊合作造假相賺錢，此後梅根公開表示感到受傷害，與父親關係一直疏離。

英國政界領袖亦向哈里夫婦道賀。除了首相約翰遜恭喜他們迎來女兒，工黨黨魁施紀賢（Keir Starmer）亦形容是「好消息」及祝賀。

美國《紐約郵報》／英國《鏡報》／《太陽報》

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）