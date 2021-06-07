美國總統拜登將展開歐洲之行，先後與七大工業國集團（G7）、北大西洋公約組織等盟國領袖會面。拜登此行的任務，除了引領盟友聚焦對抗全球疫情、氣候變化等國際事務，亦旨在聯合歐洲對抗俄羅斯和中國。

美國前總統特朗普執政4年間，美歐關係持續不穩。志在與盟友重建關係的拜登，一直主張「美國回歸」的口號，今次歐洲之行將是考驗他能否轉化成實質和長久的行動。

「普拜會」前聯歐抗俄

全球最大肉類加工商JBS近日遭黑客勒索軟件攻擊，犯罪組織疑來自俄羅斯；加上在白羅斯政府逼停客機，拘捕異見記者後，俄羅斯總統普京仍然向白羅斯發放經濟援助，驅使美國政府要考慮對俄國祭出更強硬的行動。

拜登與普京下周三（16日）在瑞士日內瓦會面。「普拜會」前夕，G7峯會周五（11日）起一連三日在英國康沃爾郡（Cornwall）舉行，北約峯會下周一（14日 ）亦會在比利時首都布魯塞爾舉行，可見俄羅斯將會是首要焦點。

另一方面，土耳其因採購俄羅斯防禦系統觸怒美國，亦令北約存在不安因素。下周開幕的北約峯會，拜登預計與土耳其總統埃爾多安會面，亦被視為關鍵會談。

敲定最低企業稅

G7財長上周六達成共識，將全球最低企業稅率定於15%，並阻止跨國企業如Facebook、Google耍財技避稅。拜登和其夥伴將在G7峯會達成更實質的結果。

向盟友施壓捐疫苗

拜登政府上周四公佈，6月底計劃向全球捐贈8,000萬劑疫苗。路透社引述外交消息人士指，美國是向盟友施壓要響應此舉。

華府上月支持開放COVID-19疫苗專利，令德國和英國這些有研發疫苗的藥廠不滿。歐洲外交官表示，美歐雙方在這方面立場迥異，亦指出就算世界貿易組織最終同意放棄疫苗專利，亦需時多個月以作實和執行。但若有足夠的疫苗提供給發展中國家緩和全球疫情，可能仍有討論餘地。

應對氣候變化

拜登上月宣佈計劃，要求美國政府承包商和金融機構在其投資面臨的氣候變化風險方面更加透明，而且政府官員正推進其他國家採取類似的計劃。英國亦希望各國政府要求企業報告此類風險，作為增加環保項目投資的一種途徑。但6月可能無法達成未來計劃協議，或有可能在11月蘇格蘭格拉斯哥的聯合國氣候變化峰會上達成協議。

G7各國對「碳定價」(Carbon Pricing)都有不同看法，國際貨幣基金組織(IMF)認為碳定價是減少碳排放、到2050年實現凈零排放的關鍵途徑。

中國強迫勞動

拜登政府雖視中國為共同對抗氣候變化的盟友，但對於中國被指在新疆地區強迫勞動維吾爾人，亦將呼籲盟友團結對抗中國。路透社引述消息人士指，預計G7領袖將就強迫勞動議題上採取強硬措辭。

路透社

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