美國亞馬遜創辦人貝索斯（Jeff Benzo）下月20日將參與其太空探索公司「藍色起源」的首次載人飛行之旅，乘坐「新牧羊人號（New Shepard）」火箭上太空，他的胞弟馬克斯亦同行。

57歲的貝索斯周一在社交平台Instagram上載影片公佈上太空的消息，「從我5歲開始，我就夢想到太空旅行。7月20日，我將和我弟弟一起踏上旅程，跟我最好的朋友經歷最棒的冒險」。

下月辭任亞馬遜行政總裁

貝索斯將於下月5日辭任亞馬遜行政總裁，15日後就會乘坐「新牧羊人號」進入太空，當日也是美國阿波羅11號太空人登月52周年。如果升空計劃順利，貝索斯將成為首位體驗其投入大量資金開發上太空技術的億萬富豪，快過SpaceX創辦人馬斯克（Elon Musk）和維珍銀河（Virgin Galactic）創辦人布蘭森（Richard Branson）。

「藍色起源」早前向全球開放以價高者得方式拍賣其中一個太空之旅名額，拍賣最後階段周六結束，目前最高出價280萬美元（約2,184萬港元）。這次太空之旅是將6名乘客送至離地面100多公里外的地球亞軌道，感受幾分鐘失重及欣賞地球弧線，之後在美國德州一處沙漠着陸。

美國有線新聞網絡

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