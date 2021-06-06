美國前總統特朗普前日出席北卡羅來納州共和黨大會並發表演說，為該黨明年中期選舉拉票之餘，更公開要求中國為COVID-19疫情向全球賠償至少10萬億美元（約78萬億港元）。

這次是特朗普下台後第二次公開演說，目的是為鞏固他在共和黨內的精神領袖角色。對於近日再次被炒起的COVID-19源頭話題，他亦摻一腳，先是嘲笑白宮首席醫療顧問福西之前否定病毒來自中國武漢實驗室，又批評對方「不是好醫生，而是確確實實的宣傳人員，幾乎在所有事上都是錯誤的」。

之後矛頭直指中國。「所有國家應該一起給中國一張至少10萬億美元的賬單，以賠償疫情造成的損失。」他說：「我們應該統一口徑，要求中國必須付款。」現場群眾隨即歡呼和應。

為共和黨中期選舉拉票

自特朗普今年1月卸任後，一直傳他或會捲土重來再參政，甚至再選總統。他前日笑說自己確是「非常期待」2024年，但在演說中卻集中談及明年的中期選舉，指「美國的生死存亡全賴我們在各級選舉令共和人當選的能力，而一切就由下次中期選舉開始」。

他炮轟其繼任人拜登的移民、經濟及外交政策，聲稱「我們眼巴巴看着國家被破壞」，又自誇任內的免疫工作，為國家現時的復蘇奠下了基礎。

他重申去年大選是「騙局、世紀罪行」，讚揚共和黨人選後在各州致力審視和修訂選舉法。他說：「我不是要損害美國民主，而是試圖拯救它。」

美國哥倫比亞廣播公司/英國《衞報》