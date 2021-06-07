東南亞國家聯盟（ASEAN）特使上周五在緬甸首都內比都與敏昂萊見面，翌日發表聲明提出「新要求」，除了早前各成員達成的「五點共識」，更呼籲緬甸軍政府釋放所有政治犯。

東盟在聲明中表示，今次會面旨在討論如何根據「五點共識」達成「一個基於人民利益的和平協議」，亦提到特使向敏昂萊「要求釋放所有政治犯，包括女性、孩童及外國人」，雖然釋放政治犯並不包括在「五點共識」內，但得到許多東盟成員國支持。

東盟10國今年4月舉行特別會議，緬甸國防軍總司令敏昂萊亦有出席，主持會議的汶萊當時在會後發表聲明宣佈，會上達成了「五點共識」，分別是終止暴力、由相關各方進行建設性對話、由東盟特使推動對話、緬甸接受援助，並同意東盟特使前往協商，但聲明中並未提及釋放政治犯。

昂山案證人下周一起作供

自軍方今年2月發動政變後，緬甸全國民主聯盟領袖、前國務資政昂山素姬被控煽動叛亂等罪，一直被軟禁家中。她的代表律師敏敏索（Min Min Soe）表示，「我們在下周一審訊時，將會獲得原告和證人的供詞」。昂山另一位律師指，她所面對的控罪都被歸類為「簡單」，料可在180天內完成，估計8月中就有裁決。

緬甸4月在東盟峯會上同意終止暴力，但軍警一直未有停止向平民使用暴力。緬甸傳媒The Irrawaddy報道，克欽邦葡萄鎮30名步兵周五徵用17名平民充當「人盾」，防止克欽獨立軍（Kachin Independence Army）發動襲擊。葡萄鎮一名居民稱，軍隊利用平民作人盾，還徵用了了一輛私家車，以防在行軍途中遇襲，當軍隊到達目的地後便釋放平民。

伊洛瓦底省烔標鎮（Kyonpyaw Township）一條村落4名村民包括一對父子周六被軍人射殺死亡。據悉該對父子向仰光零售商出售香蕉謀生，但軍隊指他們涉嫌偷運武器。村民炮轟軍方誣告，用彈弓和自製的氣槍反抗。結果一對父子和一名年輕的村民被殺，一名騎電單車的年輕村民因為拒絕停車也被殺。

法新社/路透社/Irrawaddy

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