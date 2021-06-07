法國著名旅遊景點凡爾賽宮（Palace of Versailles），因政府撥款減少而將部份失修宮殿交由私人營運商改建豪華酒店經營。因應疫情一度延誤，酒店上周終正式開張，是凡爾賽宮300多年內首度有遊客入住。酒店只有14個房間及套房，遊客想體驗昔日法國皇室的生活，每晚要付出1,700歐元（約1.6萬港元）。

酒店範圍為17世紀落成的三座宮殿，分別是大檢公館（Grand Controle）、小檢公館（Petit Controle）以及百馬切公館（Pavillon）。酒店名稱「Le Grand Controle」即取自大檢公館，遊客可飽覽法王路易十四的橘園（Orangerie）風景，以及17世紀由瑞士僱傭軍挖成的瑞士湖（Piece d’Eau des Suisses）。

酒店由法國知名室內設計師托萊默（Christophe Tollemer）操刀設計，每個房間均以18世紀風格精心佈置，並以一名與凡爾賽宮有關連的人物命名，包括為路易十六的財務總監尼克（Jacques Necker）及其小說家女兒斯戴爾夫人（Madame de Stael）。

酒店設有水療中心和室內泳池。每間套房均專設一名男管家接待，在住宿期間可坐船或乘坐高爾夫球車遊覽凡爾賽宮，參觀宮殿鑲嵌有357面鏡子的鏡廳，甚至有機會探索以往遊客未曾踏足的宮殿區域。

至於酒店內的餐廳，則由法國名廚Alain Ducasse主理，其設計的法式晚餐菜單是受路易十四時期啟發。

美國有線新聞網絡

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