(新增動新聞) 匈牙利周六有數以千計示威者上街，反對政府在首都布達佩斯興建上海復旦大學海外分校的計劃，譴責計劃是「賣國」。事隔一日後，政府態度似有軟化迹象，奧班身邊一名資深幕僚周日晚表示，建大學的計劃根本未到規劃階段，預計計劃於2023年初才初步成型，屆時可以交由公投決定是否建校。

反對右翼國家主義總理奧班（Viktor Orban）的人士憂慮，此分校會損害匈牙利的高等教育質素，並協助北京增加對匈牙利和歐盟的影響力，示威發起人形容是「把中國獨裁政權的精英學府引進國家」。示威群情洶湧，奧班的幕僚長古利亞斯（Gergely Gulyas）周日晚接受親政府新聞網《Mandiner》訪問時強調，計劃暫時根本未納入規劃階段，又表明：「一旦計劃的條件齊備，我們支持布達佩斯舉行公投，以決定當地人是否想在當地建復旦大學。」

中國外交部發言人汪文斌回應匈牙利今次遊行時指，跨國合作辦學「符合當今時代潮流和各方利益」，「我們希望匈牙利有關人士保持客觀、理性、科學的態度，避免將中匈之間正常的人文交流政治化、污名化，維護好兩國友好合作的大局」。

布達佩斯市長卡拉克松尼（Gergely Karacsony）則表明反對計劃，他周六向集會民眾指，儘管匈牙利幾乎與人權沾不上邊，「我們真的不想以匈牙利納稅人的錢，建一間中國精英學校」。卡拉克松尼與大學城所在的第九區區長均反對此案，並把建校地址周邊的道路，改名「達賴喇嘛道」、「自由香港道」、「維吾爾烈士徑」、「謝仕光主教道」，以示抗議。

匈牙利政府今年4月與上海復旦大學簽署協議，在首都布達佩斯一幅原計劃興建匈牙利學生宿舍村的用地，興建復旦大學海外分校，造價估計達18億美元（139.8億港元），比匈牙利政府2019年的高教總支出13億美元（100.9億港元）還多，其中15億美元（116.5億港元）來自一間中國銀行的貸款。校園計劃2024年落成，總面積50萬平方米，是首間設於歐盟境內的中國大學分校。

路透社

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