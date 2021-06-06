全球各國力推重啟國際旅遊，其中泰國政府為挽救旅遊業振興經濟，下月1日起，准許已完成接種疫苗的國際旅客，毋須隔離入境布吉，如果成效良好，10月將開放曼谷、清邁和芭堤雅等地。

總理巴育上周五主持經濟形勢管理中心（CESA）會議，通過觀光局和體育暨觀光部提出的「布吉沙盒計劃」。來自中低風險國家的國際旅客，只要完成接種疫苗，7月1日起入境布吉可毋須隔離，若接種兩劑式疫苗，第二劑需要接種滿14日。如旅客想到泰國其他府，則必須在布吉逗留滿14日，並持有病毒陰性檢測結果。18歲以下人士可毋須打針，但抵達布吉前必須做檢測。

擬10月開放曼谷 清邁 芭堤雅

旅客接種的疫苗必須為泰國政府或是世衞認可的疫苗，目前泰國批准使用的疫苗包括中國科興、英國牛津/阿斯利康、美國強生、輝瑞/BioNTech及莫德納疫苗。至於中低風險國家名單，有待公共衞生部公佈。

為確保布吉可在下月重啟旅遊，布吉當局爭取優先為居民打針，目標在下月1日前，讓全布吉46萬人口的約七成完成接種。泰國政府將觀察計劃成效，再決定是否以同樣模式開放喀比及蘇梅島。另外，CESA原則上同意10月開放曼谷、清邁、華欣和芭堤雅地。

泰國《曼谷郵報》/中央社