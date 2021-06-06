德國總理默克爾領導的基督民主聯盟(CDU，簡稱基民盟)周日在薩克森-安哈爾特州(Saxony-Anhalt)選舉中擊退極右政黨的挑戰。今次地方選舉被視為對各個政黨在9月全國大選前的重要測試。

根據公共廣播機構ARD的推算，中間偏右的基民盟取得36%選票，比5年前同一個州選舉增加6個百分點。極右「德國另類選擇黨」(Alternative for Germany)預計只可取得22.5%選票，比2016年選舉稍為減少。該黨近年越趨右傾，其位於薩克森-安哈爾特州的支部因與極端組織有聯繫，引起德國情報機關更嚴格監視。

選舉結果是對基民盟現任州長哈瑟夫(Reiner Haseloff)的重大鼓舞，他現有3個選擇可與較小政黨組織聯盟。67歲的哈瑟夫在州內民望高，他已排除與「德國另類選擇黨」或前身為共產黨的左翼黨有任何合作可能。投票推算亦顯示親商界的自由民主黨在5年前選舉慘敗後，今年可重返州議會。

雖然德國16個州的選舉經常受地方議題及投票氣氛影響，但亦是全國大選的重要指標。基民盟今次大勝，令該黨新領袖拉舍特（Armin Laschet）極有希望在9月26日大選中獲得保守和中間派人士的支持，接替宣佈不再競逐連任的默克爾出任總理。

美聯社

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