巴基斯坦南部信德省（Sindh）周一（7日）早上發生火車出軌及相撞事故，鐵路部長拉托爾（Azam Swati）向美聯社證實，至少35人死亡及數十人受傷。當局已派出軍隊到場支援拯救工作，因仍有乘客被困，估計死亡人數恐持續增加。

事發在信德省北部的格特基（Ghotki），副市長阿卜杜拉（Usman Abdullah）表示列車「Millat Express」出軌，其後列車「Sir Syed Express」很快撞上出軌列車，前者有多節車廂翻側。救援人員和當地民眾合力救出傷者及將屍體移出車廂。

阿卜杜拉表示，有13至14節車廂出軌，其中6至8節車廂「徹底毀壞」。列車出軌及相撞原因暫時未明，「現在我們的挑戰是快速地拯救那些仍被困於（列車）殘骸的乘客」。

出軌列車由南部港口城市卡拉奇（Karachi）前往薩戈達（Sargodha），另一涉事列車則從拉合爾（Lahore）出發到卡拉奇。鐵路部官員透露，兩輛列車共有約1,100名乘客。據當地傳媒報道，出軌列車部分乘客原本參加婚禮派對，惟未知當中有無人死傷。

當地官員稱，至少50名乘客被送往醫院，部分人情況危殆。當地阿斯拉姆（Malik Aslam）聲稱，大約100人受傷，而且他在救治工作其間至少點算出30具屍體。

信德省警方負責人圖費勒（Umar Tufail）透露，大約15至20名乘客仍被困於翻側車廂內，當局正在安排大型機器拯救被困者。當地電視台報道，事故發生約4小時後，大型機器仍未能抵達現場救援。

「Sir Syed Express」列車司機艾哈邁德（Aijaz Ahmed）向當地電視台Geo News TV表示，當時目睹「Millat Express」列車出軌，他已盡最大努力煞車阻止事故發生但仍失敗。

巴基斯坦總理伊姆蘭汗（Imran Khan）透過Twitter表示，對這場可怕事故感震驚，已要求鐵路部長親赴現場指揮拯救行動，並為死者家屬提供支援。他亦下令徹查事件。

美聯社／新華社／《印度時報》

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）