英國首相約翰遜（圖）稱，將在周五舉行的七大工業國集團（G7）峯會上，呼籲各國領袖切實承諾協助全球各國明年年底前，完成接種COVID-19疫苗。

擬8月尾為12至15歲接種

約翰遜發聲明，稱讓全世界明年底前接種將是醫療史上最大單一功績，「世界期待我們迎接戰後時代最大挑戰──戰勝疫情並引領由我們共同價值觀驅動的全球復蘇。我呼籲G7領袖與我們一起結束這場可怕的疫情，並保證我們永遠不會讓病毒造成的破壞再發生」。此外，英國承諾今年內供逾一億劑、總值20億鎊（約219億港）疫苗予發展中國家，明年將提供更多，又呼籲支持設全球監察系統，堵截變種病毒。

另外，《星期日電訊報》引述政府消息透露，準備好最快8月下旬或最遲9月初，為12至15歲青少年接種疫苗。不過，英國衞生大臣夏國賢周日表示，變種病毒有極大影響，對於政府是否在6月21日如期解封，現仍言之尚早。

分析指，約翰遜欲透過G7峯會為11月在格拉斯哥舉行的聯合國氣候峯會奠定基礎，希望富裕國家和發展中國家派代表參與。但隨着富裕國家被指囤積疫苗，國際商會主席波爾曼認為，各國若不在疫苗方面團結，就無法在應對氣候變化方面獲得全球團結和信任，發展中國家亦不會制訂更進取排放目標。

英國《泰晤士報》/《星期日電訊報》