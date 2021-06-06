【新增香港孔子學院】多國憂慮中國在世界各地建立的孔子學院會成為滲透和宣傳工具，威脅國家安全，因而下令封殺，日媒報道，日本政府將採取行動審視安插於多間大學的孔子學院，要求大學提供有關孔子學院的資料，了解是否有干預學校的研究項目。

日本經濟新聞報道，日本文部科學省將會要求校園內設有孔子學院的大學提交資料，例如資助往來、參與學生人數、孔子學院有否干涉大學的研究項目等等。當局會於年尾擬定問題清單。

隨着歐美多國立例限制孔子學院，東京政府除了擔心這個表面上從事教育交流的機構，流於北京政府的宣傳機器之外，還憂慮日本的科研技術會透過人員交流而洩漏給北京。文部科學大臣萩生田光一表示︰「有共同價值觀的國家諸如美國和歐洲等國，都逐漸加強對孔子學院尋求更多資料或是廢棄之，我促請公開更多資料，提高組織管理和研究項目的透明度。」

中國於2004年開始在世界各地開辦孔子學院，擴大軟實力，宣傳中國的文化和語言，在160個國家及地區開設500家，日本14家私立大學如早稻田大學和立命館大學都設有孔子學院。由於學院並不頒授學位，因此不必尋求政府批准或註冊，令政府難以監管其活動。

曾任內閣特命擔當大臣、應對少子化問題的有村治子上月在參議院一個委員會上指出，孔子學院「被其他國家視為國安威脅」，建議相關政府部門合作監察。文部科學省高等教育局局長伯井美德亦指出，除了中國，沒有其他國家會開辦這個模式的文化機構。

東京一間私立大學的官員透露，中國曾有意在該大學開辦孔子學院，但遭校方拒絕，雖然合作之下有利吸引中國留學生，但校方擔心，一旦有這個機構存在，「如果我們進行有關台灣、香港、新疆自治區的研究，就可能會受到干預。」校方亦考慮到，如果和台灣的學校進行交流項目，來自中國的資金就會被叫停。

美國已經開始對付境內的孔子學院，參議院3月通過立法收緊監管，如果不符合要求，將會對設有孔子學院的大學削減聯邦資助。美國的孔子學院由2017年的100間減至少2021年的47間。澳洲同樣通過新例，如果學校和地方機構與孔子學院簽訂的合約中，被認為有違國家利益，政府可以解除這些合約。

香港也有孔子學院，由國家漢語國際推廣領導小組辦公室院授權理工大學承辦，於2006年開幕，成為中國境內第一所與外國孔子學院同類的孔子學院，也是香港唯一的一所孔子學院。2013年，漢辦與理大達成新的協議，把孔子學院納入為理大單位，從2014年開始置於理大人文學院之下。2020年7月，內地改由中國國際中文教育基金會負責協調世界各地孔子學院，理大孔子學院也在去年底前完成了轉隸程序。

日本經濟新聞/《蘋果》資料室

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）