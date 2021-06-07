菲律賓總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）的6年總統任期將於下年屆滿，根據菲律賓憲法，他不可競逐連任。杜特爾特的政治盟友近日開始發聲，建議杜特爾特的43歲女兒薩拉（Sara Duterte）競選總統，杜特爾特本人則任女兒副手，藉以延續執政。

杜特爾特發言人洛古（Harry Roque）回應提問時指：「對於競逐連任的問題，總統的回應是會作考慮。他說，一方面已經為國服務；另一方面會思考怎樣才最符合國家利益。」

現年76歲的杜特爾特在擔任總統5年來，作風一直備受爭議，特別是之前雷厲風行的全國掃毒行動，導致數以千計懷疑毒販，在未經審訊之下被警方直接殺死。此外，去年起爆發的疫情亦重創本已疲弱的菲律賓經濟，令更多國民失業。

兩父女早年也曾拍檔競選

然而，杜特爾特在民眾心中仍有一定程度的民望支持，倘若兩父女合作參選，被認為頗有機會成功。杜特爾特所屬政黨「菲律賓民主黨──人民力量」（PDP-Laban）未正面回應此建議，僅發聲明指：「黨內領袖和成員均認同，在總統杜特爾特強而有力的帶領，以及強烈民意支持其爭取的改變下，政府將可迅速有效讓人民重拾健康，經濟重上軌道。」

兩父女早年已曾在地方選舉合組名單，規避不可競逐連任的限制。杜特爾特當時在南部城市達沃的市長任期屆滿，就讓薩拉競選市長，自己退居副手繼續參選，兩人終成功當選。薩拉之後因向一名法庭人員揮拳而下台，並由杜特爾特頂上，擔正成為市長。不過，薩拉亦曾就女性議題公開表達與父親的分歧。

英國《泰晤士報》

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