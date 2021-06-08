《華爾街日報》（WSJ）周一引述知情人士，指美國加州勞倫斯利弗莫爾國家實驗室（Lawrence Livermore National Laboratory）去年5月一份機密研究報告認為，武漢病毒研究所洩漏病毒的說法看似有理（plausible），應該進一步調查。

報道指，特朗普卸任總統前幾個月，國務院進行疫情溯源調查時，曾援引該份研究報告。知情者說，研究由實驗室的情報組「Z部門」（Z Division）負責，利用導致COVID-19的SARS-COV-2病毒基因組分析進行評估。

一位閱讀過該份報告的人表示，報告為進一步調查實驗室洩毒說提供充分理由。報告亦影響國務院的調查。國務院官員去年10月底接到報告後，要求提供更多資料。

一名參與調查的國務院前官員表示，報告來自備受尊重的國家實驗室，而且與去年春天「動物傳人論」主流看法不同，因此十分重要。

美國總統拜登（Joe Biden）上月下令情報部門調查包括外洩理論等COVID-19可能來源，並在90天內向他報告。拜登說，情報人員現時有兩個假設，一個是病毒由動物傳人，另一個是病毒源自武漢病毒研究所。

英國《星期日泰晤士報》早前報道，英國情報機關如今認為，COVID-19疫情源自中國武漢病毒研究所一種冠狀病毒外洩的理論「有理」（feasible）。

美國《華爾街日報》

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