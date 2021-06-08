美國在總統拜登上任後爆發邊境難民危機，副總統賀錦麗獲指派領軍應對。在相隔超過兩個月後，賀錦麗尚未親身視察邊境情況，但選擇前往部份難民的祖國危地馬拉（Guatemala），呼籲當地人「不要來、不要來」。當地有示威者拉起橫額抗議，向她展示「賀錦麗，返歸吧」、「賀錦麗，是特朗普贏了」等標語。

賀錦麗乘坐空軍二號，於當地時間周日傍晚抵達首都危地馬拉城（Guatemala City），展開她上任後首次、為期兩天的外交訪問行程。她周一跟危地馬拉總統賈馬太（Alejandro Giammattei）會晤後，在記者會上被問到邊境難民危機。

賀錦麗回答：「我想強調，我們工作目標是幫助危地馬拉人在國內找到希望，同時希望向正考慮前往美國和墨西哥邊境、進行危險偷渡的人們說清楚——不要來、不要來。」她強調企圖進入美國的偷渡客會被遣返。

哥倫比亞廣播公司（CBS）記者問道：「你剛剛告訴這地區的人『不要來』，但如果他們因為絕望而繼續前來（美國），並就此把拜登政府阻止非法移民的工作評為失敗，這樣是否公平？」賀錦麗未有正面回應，並轉移話題至中美洲的腐敗問題，提出要協助推動區內經濟。她聲言正尋找「新取向」，要凝聚私人企業，讓它們明白這樣的工作無法單靠美國政府獨自完成。

曾批評上屆政府強硬堵截非法移民

雖然曾經批評上屆特朗普政府強硬堵截非法移民，但賀錦麗如今也明言把中美洲難民拒諸門外，惹來當地人不滿。在訪問危地馬拉期間，不少人向她抗議，包括展示「賀錦麗，返歸吧」、「賀錦麗，先管好自己的事」、「賀錦麗，是特朗普贏了」等標語表達不滿。

另外，賈馬太在會晤前的周日接受CBS訪問，炮轟拜登和賀錦麗政府引發目前的難民危機。他批評拜登和賀錦麗口徑不一，並已經要求美國政府給予更加清晰的表態，避免更多人離開。

賀錦麗將於當地周一傍晚起程離開，轉往墨西哥作第二站外訪，並於周二跟墨西哥總統洛佩斯（Andres Manuel Lopez Obrador）會晤。

美國《紐約郵報》

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